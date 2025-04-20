MEB ortak sınav takvimi 2025: 2. dönem 2. yazılı ortak sınavlar ne zaman?

2. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2. döneme ait ikinci sınavlar 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak. İkinci sınavlar; 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek.



Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor.



Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada yapılıyor. Yazılı sınavlarda öğrencinin okuma ve yazma becerileri, uygulamalı sınavlarda ise dinleme ve konuşma becerileri ölçülüyor.