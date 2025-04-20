MEB ortak sınav takvimi 2025: 2. dönem 2. yazılı ortak sınavlar ne zaman?

2. dönem 2. yazılı ortak sınavların ne zaman yapılacağına ilişkin tarih araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1. ve 2. dönemde ikişer kez olmak üzere düzenlenen ortak sınavlara 6,7, 9 ve 10. sınıf öğrencileri katılabiliyor. Sınavlara kısa bir zaman kalmasıyla birlikte gözler ortak sınavların yapılacağı tarihe ve ortak sınav kılavuzuna çevrildi. Peki, 2. dönem 2. yazılı ortak sınavlar ne zaman?

MEB ortak sınav takvimi 2025: 2. dönem 2. yazılı ortak sınavlar ne zaman? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan ortak sınavların 2. dönemde yapılacağı tarihler merak ediliyor. Bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanan ortak sınavlar öncesinde son hazırlıklar yapılmaya başlandı. Peki, 2. dönem 2. yazılı ortak sınavlar ne zaman?

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MEB ortak sınav takvimi 2025: 2. dönem 2. yazılı ortak sınavlar ne zaman? - 2

2. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2. döneme ait ikinci sınavlar 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak. İkinci sınavlar; 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor.

Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada yapılıyor. Yazılı sınavlarda öğrencinin okuma ve yazma becerileri, uygulamalı sınavlarda ise dinleme ve konuşma becerileri ölçülüyor.

MEB ortak sınav takvimi 2025: 2. dönem 2. yazılı ortak sınavlar ne zaman? - 3

ORTAK SINAV KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2. dönem 2. yazılı sınava ilişkin ortak sınav kılavuzu henüz yayınlanmadı.

Ortak sınav kılavuzunun sınavlardan 10 gün önce erişime açılması bekleniyor.

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