MEB ortak sınav takvimi 2025: 2. dönem 2. yazılı ortak sınavlar ne zaman?
2. dönem 2. yazılı ortak sınavların ne zaman yapılacağına ilişkin tarih araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1. ve 2. dönemde ikişer kez olmak üzere düzenlenen ortak sınavlara 6,7, 9 ve 10. sınıf öğrencileri katılabiliyor. Sınavlara kısa bir zaman kalmasıyla birlikte gözler ortak sınavların yapılacağı tarihe ve ortak sınav kılavuzuna çevrildi. Peki, 2. dönem 2. yazılı ortak sınavlar ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan ortak sınavların 2. dönemde yapılacağı tarihler merak ediliyor. Bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanan ortak sınavlar öncesinde son hazırlıklar yapılmaya başlandı. Peki, 2. dönem 2. yazılı ortak sınavlar ne zaman?