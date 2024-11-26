MEB ortak sınav tarihleri: 1. Dönem 2. yazılı sınavları ne zaman?

Millî Eğitim Bakanlığının ülke genelinde ortaokul ve liselerde geçen yıl ilk kez gerçekleştirdiği ortak sınavların, bu yılki takvimi paylaşıldı. Geçen yıl 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.