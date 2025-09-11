MEB ortak sınav tarihleri 2025-2026: 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf ortak yazılı sınavlar ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı ülke genelinde uygulanacak yazılı ortak sınav takvimini duyurdu. Geçtiğimiz yıl ortak sınavların kapsamı genişletilmişti. 2023 yılında ise 6 ve 9. sınıflar için gerçekleştirilen yazılı sınavlar 7 ve 10. sınıf düzeyinde de uygulanmaya başlamıştı. Gözler 2025-2026 yılı ortak sınav tarihlerinde.

MEB ortak sınav tarihleri 2025-2026: 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf ortak yazılı sınavlar ne zaman? - 1

Okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı başladı. Öğrenciler derslerin başlamasıyla ortak sınav tarihlerini beklemeye koyulmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 yılı için beklenen ortak yazılı sınav takvimini paylaştı. Bu sene ülke genelinde toplam 10 ortak sınav düzenlenecek. MEB ortak sınavları ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ

MEB ortak sınav tarihleri 2025-2026: 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf ortak yazılı sınavlar ne zaman? - 2

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ

Kasım'da düzenlenecek 1. dönem 1. yazılı sınavları; 7. sınıf Türkçe 4 Kasım Salı, 8. sınıf Türkçe dersi 5 Kasım Çarşamba, 9. sınıf matematik 6 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.

2. dönem sınavları 1. yazılı sınavları Nisan 2026'da olacak. 6. sınıf Türkçe 7 Nisan Salı, 6. sınıf ve 8. sınıf matematik 8 Nisan Çarşamba, 10. sınıf matematik 9 Nisan Perşembe ve 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı 10 Nisan Cuma günü yapılacak.

2. dönem 2. yazılı sınavları Haziran 2026'da düzenlenecek. 7. sınıf matematik 2 Haziran Salı, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı 3 Haziran Çarşamba günü uygulanacak.

MEB ortak sınav tarihleri 2025-2026: 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf ortak yazılı sınavlar ne zaman? - 3
MEB ortak sınav tarihleri 2025-2026: 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf ortak yazılı sınavlar ne zaman? - 4

Ortak sınavlar açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı 7 sorudan oluşuyor. Sınav süreleri ise 40 dakika olarak uygulanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortak sınalara dair örnek sorular sınavlardan önce yayımlanıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER