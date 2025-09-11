MEB ortak sınav tarihleri 2025-2026: 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf ortak yazılı sınavlar ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı ülke genelinde uygulanacak yazılı ortak sınav takvimini duyurdu. Geçtiğimiz yıl ortak sınavların kapsamı genişletilmişti. 2023 yılında ise 6 ve 9. sınıflar için gerçekleştirilen yazılı sınavlar 7 ve 10. sınıf düzeyinde de uygulanmaya başlamıştı. Gözler 2025-2026 yılı ortak sınav tarihlerinde.
Okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı başladı. Öğrenciler derslerin başlamasıyla ortak sınav tarihlerini beklemeye koyulmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 yılı için beklenen ortak yazılı sınav takvimini paylaştı. Bu sene ülke genelinde toplam 10 ortak sınav düzenlenecek. MEB ortak sınavları ne zaman?