MEB ortak sınav tarihlerini paylaştı: 6,7,8,9. sınıf ortak sınavlar ne zaman yapılacak?

2. dönem 2. yazılı sınavlar ise Haziran 2026'da; 7. sınıf matematik dersi için 2 Haziran Salı, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 3 Haziran Çarşamba günü gerçekleşecek.



Bu sınavlarda yapılacak açık açıklamalar, konularda ne sıralandığını anladığı kadar ortaya çıkmasının yanı sıra, ayrıntıların nasıl geri döneceği ve öğrenme sürecinin nasıl şekilleneceği hakkında da önemli veriler sağlayacak.





