MEB ortak sınav tarihlerini paylaştı: 6,7,8,9. sınıf ortak sınavlar ne zaman yapılacak?

Her bir sürecin gelişimini takip etmek, müfredatın uygulamalarında okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliğini oluşturmak ortak amaçlarla "ülke geneli yazılı sınav uygulaması", bu yıl da ayrıntılı biçimde sürdürülecek. Bu doğrultuda, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ortak yazılı sınav uygulamasının bu yılki tarihleri belli oldu.

İlk kez 2023-2024 eğitim öğretim yılında gerçekleşen ülke geneli ortak yazılı sınavların başarılı sonuçlarından çıkması üzerine, yeni eğitim öğretim yılında da ülke geneli ortak yazılı sınavlar yapıldı.

2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin kayıtlı ortak yazılı sınav takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılında 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf seviyelerinde ülke geneli toplam 10 ortak yazılı sınav yapılması planlanıyor.

6,7,8,9 SINIF ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Yayımlanan takvime göre 1.dönem 1. yazılı sınavları Kasım 2025'te; 7. sınıf Türkçe dersi için 4 Kasım Salı, 8. sınıf Türkçe dersi için 5 Kasım Çarşamba, 9. sınıf matematik dersi için 6 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.

2. dönem sınavları 1. yazılı sınavları Nisan 2026'da; 6.sınıf Türkçe dersi 7 Nisan Salı, 6.sınıf ve 8.sınıf matematik dersi 8 Nisan Çarşamba, 10.sınıf matematik dersi 9 Nisan Perşembe ve 10.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 10 Nisan Cuma günü yapılacak.

2. dönem 2. yazılı sınavlar ise Haziran 2026'da; 7. sınıf matematik dersi için 2 Haziran Salı, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 3 Haziran Çarşamba günü gerçekleşecek.

Bu sınavlarda yapılacak açık açıklamalar, konularda ne sıralandığını anladığı kadar ortaya çıkmasının yanı sıra, ayrıntıların nasıl geri döneceği ve öğrenme sürecinin nasıl şekilleneceği hakkında da önemli veriler sağlayacak.


Bu uygulama ile düzenleyicileri, sınıfların içindekilerin ayrıntılarını daha yakından izleyecek; Ülke genelindeki sınav sonuçları ise akademik başarının değerlendirilmesine olanak tanıyacak.

