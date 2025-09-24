MEB ortak sınav tarihlerini paylaştı: 6,7,8,9. sınıf ortak sınavlar ne zaman yapılacak?
Her bir sürecin gelişimini takip etmek, müfredatın uygulamalarında okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliğini oluşturmak ortak amaçlarla "ülke geneli yazılı sınav uygulaması", bu yıl da ayrıntılı biçimde sürdürülecek. Bu doğrultuda, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ortak yazılı sınav uygulamasının bu yılki tarihleri belli oldu.
İlk kez 2023-2024 eğitim öğretim yılında gerçekleşen ülke geneli ortak yazılı sınavların başarılı sonuçlarından çıkması üzerine, yeni eğitim öğretim yılında da ülke geneli ortak yazılı sınavlar yapıldı.
2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin kayıtlı ortak yazılı sınav takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılında 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf seviyelerinde ülke geneli toplam 10 ortak yazılı sınav yapılması planlanıyor.