MEB ortak sınav uygulaması: 1. dönem 1. sınavlar ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk kez uygulanan ülke geneli ortak yazılı sınavlardan alınan olumlu geri dönüşlerin ardından, 2025-2026 yılında da bu uygulamayı sürdürme kararı aldı. Türkiye genelinde eş zamanlı yapılacak sınavlar, bu kez 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencilerini kapsayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 takvimiyle birlikte ortak sınav tarihlerini paylaştı.2025-2026 eğitim öğretim yılında 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde ülke genelinde yazılı sınav yapılması planlanıyor.