MEB ortak sınav uygulaması: 1. dönem 1. sınavlar ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk kez uygulanan ülke geneli ortak yazılı sınavlardan alınan olumlu geri dönüşlerin ardından, 2025-2026 yılında da bu uygulamayı sürdürme kararı aldı. Türkiye genelinde eş zamanlı yapılacak sınavlar, bu kez 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencilerini kapsayacak.

MEB ortak sınav uygulaması: 1. dönem 1. sınavlar ne zaman? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 takvimiyle birlikte ortak sınav tarihlerini paylaştı.2025-2026 eğitim öğretim yılında 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde ülke genelinde yazılı sınav yapılması planlanıyor.

EĞİTİM HABERLERİ

MEB ortak sınav uygulaması: 1. dönem 1. sınavlar ne zaman? - 2

İLK ORTAK SINAVLAR 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YAPILDI

Uygulamanın ilk kez 2023-2024 eğitim öğretim yılında gerçekleştirildiği anımsatılan açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin belirlenen ortak yazılı sınav takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılında 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde ülke genelinde 10 ortak yazılı sınavın yapılmasının planlandığı bildirildi.

MEB ortak sınav uygulaması: 1. dönem 1. sınavlar ne zaman? - 3

ORTAK SINAV TARİHLERİ

Yayımlanan takvime göre 1. dönem 1. yazılı sınavları Kasım 2025'te; 7. sınıf Türkçe dersi için 4 Kasım Salı, 8. sınıf Türkçe dersi için 5 Kasım Çarşamba, 9. sınıf matematik dersi için 6 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.

2. dönem sınavları 1. yazılı sınavları Nisan 2026'da; 6. sınıf Türkçe dersi 7 Nisan Salı, 6. sınıf ve 8. sınıf matematik dersi 8 Nisan Çarşamba, 10. sınıf matematik dersi 9 Nisan Perşembe ve 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 10 Nisan Cuma günü yapılacak.

2. dönem 2. yazılı sınavları ise Haziran 2026'da; 7. sınıf matematik dersi için 2 Haziran Salı, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 3 Haziran Çarşamba günü uygulanacak.

MEB ortak sınav uygulaması: 1. dönem 1. sınavlar ne zaman? - 4

BİRİNCİ DÖNEM ORTAK YAZILI SINAVLARA YÖNELİK "KONU SORU DAĞILIM TABLOLARI" YAYIMLANDI

9 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, il sınıf/alan zümrelerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.

Bu kapsamda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı dönem başında il sınıf/alan zümreleri tarafından Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşü alınarak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından temel eğitim ve ortaöğretimdeki farklı branş ve sınıf düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" yayımlandı.

KONU SORU DAĞILIM TABLOLARI İÇİN TIKLAYIN

MEB ortak sınav uygulaması: 1. dönem 1. sınavlar ne zaman? - 5

Okul geneli yazılı sınavlarda hangi senaryonun kullanılacağı, eğitim kurumu sınıf/alan zümresi tarafından belirlenecek ve tüm sınavlar belirlenen konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER