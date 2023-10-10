MEB ortak sınavlar test mi olacak klasik mi?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), resmi ve özel ortaokul ile liselerde okul genelinde yapılacak yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları yayımlandı. Sınavlara kısa bir zaman kala, bu sınavların test formatında mı yoksa klasik formatta mı olacağı merak konusu oldu. Peki, MEB ortak sınavlar test mi olacak klasik mi?

MEB ortak sınavlar test mi olacak klasik mi? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı, bu eğitim yılında ortaokul ve liselerde ortak sınav kararı almıştı. Alınan karara göre ortaokul 6. sınıfların “Türkçe” ve “matematik” dersleri ile lise 9. sınıfların “Türk dili ve edebiyatı” ve “matematik” derslerinin ikinci yazılı sınavlarını “ülke genelinde ortak sınav” olarak düzenlenecek.

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MEB ortak sınavlar test mi olacak klasik mi? - 2

ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

MEB ortak sınavları 6'ncı sınıf Türkçe ve matematik dersleri sınavı 26 Aralık'ta, 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri sınavı 27 Aralık'ta yapılacak.

Sınav sonuçları 100 üzerinden değerlendirilecek ve e-Okul sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

MEB ortak sınavlar test mi olacak klasik mi? - 3

ORTAK SINAVLAR TEST Mİ OLACAK KLASİK Mİ?

Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlık, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak. Gerekli altyapı hazırlandıktan sonra bu sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecek. Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak.

Bakanlık tarafından yapılacak ortak yazılı sınavların soruları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanarak okullara gönderilecek. Sınav uygulaması okulda görevli öğretmenlerce yapılacaktır. Sınavın değerlendirilmesi ise okul veya Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerince yapılacak.

MEB ortak sınavlar test mi olacak klasik mi? - 4

ÖRNEK SORULAR YAYIMLANDI

MEB, ortaokul ve liselerde yapılacak yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçığı yayımladı

Yürürlüğe 9 Eylül 2023'te giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilecek yazılı sınavlar öncesinde örnek konu soru dağılım tabloları hazırlanıp okullara duyurulmuştu.

Bakanlığın internet sitesinden bu kez okullarda öğretmenler tarafından uygulanacak ortak yazılı sınav ve birden fazla şubede okutulmadığı için ortak yapılamayacak sınavlara yönelik daha önce yayımlanan konu soru dağılım tablolarına uygun örnek soru kitapçıkları ve açıklamalar yayımlandı.

Buna göre, sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tabloları uyarınca söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun sınav sorularını hazırlayacaklar.

Yayımlanan örnek soru kitapçıkları öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyor.

Tablo açıklamaları ve örnek soru kitapçıklarına https://odsgm.meb.gov.tr/ sayfasından ulaşılabilecek.

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