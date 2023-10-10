MEB ortak sınavlar test mi olacak klasik mi?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), resmi ve özel ortaokul ile liselerde okul genelinde yapılacak yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları yayımlandı. Sınavlara kısa bir zaman kala, bu sınavların test formatında mı yoksa klasik formatta mı olacağı merak konusu oldu. Peki, MEB ortak sınavlar test mi olacak klasik mi?
Milli Eğitim Bakanlığı, bu eğitim yılında ortaokul ve liselerde ortak sınav kararı almıştı. Alınan karara göre ortaokul 6. sınıfların “Türkçe” ve “matematik” dersleri ile lise 9. sınıfların “Türk dili ve edebiyatı” ve “matematik” derslerinin ikinci yazılı sınavlarını “ülke genelinde ortak sınav” olarak düzenlenecek.