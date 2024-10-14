MEB ortak sınavları ne zaman başlıyor? 2024 1. Dönem ortak sınav tarihleri

Bakanlığın bu yıl belirlediği kademe ve derslerdeki 1. ortak sınav takvimi şöyle:



6. sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,



6. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,



10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,



10. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,