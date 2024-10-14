MEB ortak sınavları ne zaman başlıyor? 2024 1. Dönem ortak sınav tarihleri
Yeni eğitim-öğretim döneminde ortak sınav tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Geçen yıl başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulaması bu yıl daha kapsamlı şekilde uygulanacak. Geçen yıl 6 ve 9. sınıflarda Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar, bu yıl 7. ve 10. sınıflarda da uygulanacak. Peki, ortak sınavlar ne zaman? 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak?
Ortak sınavlara geri sayım başladı. İlk dönemin ardından derslerine devam eden öğrenciler yakın zaman sonra sınavlara dahil olacak. Öte yandan MEB, öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla geçen yıl başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulamasını bu yıl daha kapsamlı şekilde yapma kararı almıştı.