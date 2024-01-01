MEB ortak yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ortaokul 6. sınıflarda okuyan yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenciye yönelik Türkçe ve matematik derslerinden 18 bin ortaokulda ülke genelinde ortak yazılı sınav düzenlendi. Lise 9. sınıflardaki yaklaşık 1 milyon 100 bin öğrenciye yönelik, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden ülke genelindeki ortak sınav 11 bin lisede uygulandı. Türkçe dersi için dinleme ve konuşma sınavları ayrıca okullarda yapılacak. Peki, ortak yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), lise 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için düzenlenen ülke genelindeki ortak yazılı sınavlar tamamlandı. Ortak sınavlar 11 bin lisede, yaklaşık 1 milyon 100 bin öğrenciye uygulandı. Ortak sınavlarda, bu öğretim yılına mahsus olmak üzere çoktan seçmeli sorular kullanıldı. 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek yazılı sınavlarda yanlış cevap sayısı, doğru cevap sayısını etkilemeyecek.