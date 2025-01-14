MEB özel okullarda ücretsiz öğrenci okutacak! İşte şartlar...

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Açıklamaya göre, Bakanlık, 3 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocukların özel okullardaki ücretsiz eğitim imkanlarına ilişkin yeni düzenleme yaptı.



Bu kapsamda öğrenciler, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren eğitimin yanı sıra özel okuldan alacakları servis hariç, yemek, pansiyon, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı gibi diğer hizmetlerden de ücretsiz yararlanabilecek.