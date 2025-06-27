MEB Özür grubu atama başvuruları ne zaman? Öğretmenlerin il içi mazerete bağlı atama başvuru tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atama süreçleri devam ediyor. Bir kesim tarafından beklenen mazerete bağlı il içi atama duyurusu da yayımlandı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerle il içi yer değişikliği talebinde bulunacak öğretmenler için başvuru süreci başlıyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından atama işlemleri 16 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek. Peki, özür grubu atama başvuruları ne zaman?
2025 yılı yaz tatili öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı.
MEB’den yapılan açıklamaya göre, bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi yer değiştirme başvuruları, duyuruda yapılan açıklamalar doğrultusunda alınacak.