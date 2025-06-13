MEB SON DAKİKA | Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri sorgulama ekranı 2025: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri (sınav giriş belgesi) açıklandı mı?
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri 2025, e-Devlet aracılığıyla sorgulanacak. Mülakatlara girmeye hazırlanan binlerce aday sınav tarihi ve saatini giriş belgesiyle öğrenebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 23 Haziran tarihinde başlayacak. MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri duyurusu meb.gov.tr aracılığıyla yayınlanacak. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav giriş belgesinin üzerinde başvuru numarası, sınav yeri-saati ve adayın fotoğrafı yer alacak. MEB tarafından açıklanan takvime göre sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri bugün açıklanıyor. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2025 belli oldu mu, nasıl sorgulanır? İşte, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…
Sözleşmeli öğretmen alımı sınav giriş belgesinin açıklanacağı tarih belli oldu. Sözlü sınav giriş belgesi olmayan adaylar, sınavlara kabul edilmeyecek. Adayların sözlü sınava girdiği sınav salonunda, sınav boyunca kamera kaydı alınacaktır. Adayların sınav merkezlerinde alınan tedbirlere ve yayımlanan kurallara uymaları zorunludur. Sözleşmeli öğretmen alımında 60 ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacak. Sınav sonuçları ilan edildikten sonra adaylar sonuçlara itiraz edebilecek. Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav giriş belgelerinde adayların başvuru numarası, sınav yeri, saati gibi bilgiler yer alacak. Peki Öğretmen alımı sözlü sınav giriş belgeleri açıklandı mı? İşte, erişime açılacağı tarih…