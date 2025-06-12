MEB Sözleşmeli öğretmen alımı sınav giriş belgesi sorgulama 2025: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmen alımı sınav giriş belgesinin açıklanacağı tarih belli oldu. Sözlü sınav giriş belgesi olmayan adaylar, sınavlara kabul edilmeyecek. Adayların sözlü sınava girdiği sınav salonunda, sınav boyunca kamera kaydı alınacaktır. Adayların sınav merkezlerinde alınan tedbirlere ve yayımlanan kurallara uymaları zorunludur. Sözleşmeli öğretmen alımında 60 ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacak. Sınav sonuçları ilan edildikten sonra adaylar sonuçlara itiraz edebilecek. Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav giriş belgelerinde adayların başvuru numarası, sınav yeri, saati gibi bilgiler yer alacak. Peki Öğretmen alımı sözlü sınav giriş belgeleri açıklandı mı? İşte, erişime açılacağı tarih…