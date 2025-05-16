MEB Takvim 2025-2026: Yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? İlk ara tatil tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimini yayımladı. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül itibarıyla başlayacak. Okullarda ise 8 Eylül'de kapılarını öğrencilere açacak. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler 2025-26 yılı akademik takvimine yoğunlaştı. Yeni eğitim yılında ilk ara tatil ne zaman başlıyor?

MEB Takvim 2025-2026: Yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? İlk ara tatil tarihi - 1

Tatil tarihleri belli oldu. Öğrenciler, 8 Eylül'de sınıfları dolduracak. Ancak 1. sınıfa başlayan minikler için uyum eğitimi sebebiyle okullar, 1 Eylül'de başlayacak. 5. ve 9. sınıflara uyum sağlamaları maksadıyla rehberlik çalışmaları düzenlenecek. MEB çalışma takvimine göre yeni eğitim yılı tatilleri hangi tarihlerde, kaç gün?

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MEB Takvim 2025-2026: Yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? İlk ara tatil tarihi - 2

YENİ EĞİTİM YILINDA OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre yeni eğitim ve öğretim yılında okullar 8 Eylül'de açılıyor. Ancak okula yeni başlayacak. 1. sınıflara uyum eğitimları 1-5 Eylül'de olacak.

MEB Takvim 2025-2026: Yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? İlk ara tatil tarihi - 3

ARA TATİL, YARIYIL TATİLİ TARİHLERİ

Birinci dönem ara tatili olan ilk ara tatil ise 10-14 Kasım tarihlerinde yaşanacak.

Yarıyıl tatili ya da 15 tatil 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü son bulacak.

İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.

İkinci dönem ara tatili 16 - 20 Mart tarihlerine denk gelecek.

İkinci dönem 26 Haziran Cuma günü karnelerin verilişi ile noktalanacak. Böylece öğrenciler yaklaşık üç aylık bir yaz tatiline girmiş olacak.

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