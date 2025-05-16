MEB Takvim 2025-2026: Yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? İlk ara tatil tarihi

ARA TATİL, YARIYIL TATİLİ TARİHLERİ

Birinci dönem ara tatili olan ilk ara tatil ise 10-14 Kasım tarihlerinde yaşanacak.



Yarıyıl tatili ya da 15 tatil 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü son bulacak.



İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.



İkinci dönem ara tatili 16 - 20 Mart tarihlerine denk gelecek.



İkinci dönem 26 Haziran Cuma günü karnelerin verilişi ile noktalanacak. Böylece öğrenciler yaklaşık üç aylık bir yaz tatiline girmiş olacak.