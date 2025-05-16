MEB Takvim 2025-2026: Yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? İlk ara tatil tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimini yayımladı. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül itibarıyla başlayacak. Okullarda ise 8 Eylül'de kapılarını öğrencilere açacak. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler 2025-26 yılı akademik takvimine yoğunlaştı. Yeni eğitim yılında ilk ara tatil ne zaman başlıyor?
Tatil tarihleri belli oldu. Öğrenciler, 8 Eylül'de sınıfları dolduracak. Ancak 1. sınıfa başlayan minikler için uyum eğitimi sebebiyle okullar, 1 Eylül'de başlayacak. 5. ve 9. sınıflara uyum sağlamaları maksadıyla rehberlik çalışmaları düzenlenecek. MEB çalışma takvimine göre yeni eğitim yılı tatilleri hangi tarihlerde, kaç gün?