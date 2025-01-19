MEB takvimi: 15 tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

Okullarda 1. dönemin sona ermesiyle birlikte 15 tatil süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimiyle birlikte okulların kapanış tarihleri ve tatil süreleri paylaşılmıştı. Peki, 15 tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

MEB takvimi: 15 tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? - 1

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, 17 Ocak 2025 tarihinden itibaren birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Karnelerini alarak yoğun bir döneme ara veren öğrenciler, sömestr tatilinde hafta sonlarıyla birlikte 16 gün boyunca dinlenme fırsatı bulacaklar. Peki, 15 tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

EĞİTİM HABERLERİ

MEB takvimi: 15 tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? - 2

15 TATİL TARİHLERİ

20 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak.

MEB takvimi: 15 tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? - 3

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

16 günlük tatil ardından ikinci dönem, 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

MEB takvimi: 15 tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? - 4

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL TARİHLERİ

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak.


MEB takvimi: 15 tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? - 5

2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.

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