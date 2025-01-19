MEB takvimi: 15 tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?
Okullarda 1. dönemin sona ermesiyle birlikte 15 tatil süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimiyle birlikte okulların kapanış tarihleri ve tatil süreleri paylaşılmıştı. Peki, 15 tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, 17 Ocak 2025 tarihinden itibaren birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Karnelerini alarak yoğun bir döneme ara veren öğrenciler, sömestr tatilinde hafta sonlarıyla birlikte 16 gün boyunca dinlenme fırsatı bulacaklar. Peki, 15 tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?