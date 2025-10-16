MEB TAKVİMİ: Kasım ara tatili 9 gün mü, ne zaman başlıyor? 2025-2026 eğitim yılı ara tatil tarihleri

Kasım ara tatili için heyecanlı geri sayım başladı. Havaların soğumasıyla birlikte kış tatili hazırlığı içerisinde olanlar tatil takvimini dikkate alacak. Daha önce ara tatilin kaldırılacağı iddiaları ortaya atılırken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin uygulanmaya devam edeceğini ifade etmişti. MEB tarafından duyurulan takvime göre öğrenciler ilk ara tatilini kasım ayında, yarıyıl tatili olarak da bilinen sömestr tatilini ise ocak ayında yapacak. Sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili iki hafta olarak uygulanacak. Ara tatiller ise hafta sonu ile birleştirildiğinde 9 gün sürecek. Peki Kasım ara tatiline kaç gün kaldı? İşte, MEB 2025-2026 eğitim yılı tatil tarihleri…