MEB tarih verdi: 1. sınıf ve 5. sınıf kura çekimi ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenlerinin ve ortaokul 5. sınıf şubelerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine yönelik iş ve işlemlerin 28-30 Ağustos'ta gerçekleştirileceği belirtildi.
Bu yıl ilkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri, e-Okul üzerinden kura yöntemiyle 28-30 Ağustos'ta belirlenecek. Milli Eğitim Bakanlığınca, konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması hususunda valiliklere yazı gönderildi.