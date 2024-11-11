MEB tarih verdi: 2025 LGS ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. Bu gelişmenin ardından öğrencilerin tarih araştırmaları hız kazandı. Peki, 2025 LGS ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2024-2025 eğitim öğretim yılı LGS kapsamındaki sınavın 2025'te yapılacağı tarih bildirildi. Sekizinci sınıfta eğitim alan yüz binlerce öğrenci şimdi lise eğitimlerine adım atmak için basamak olan bu oturumun tarihine odaklandı. İşte, 2025 LGS hakkında bilgiler...