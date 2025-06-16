MEB tarih verdi: LGS 2O25 kitapçıkları ne zaman verilecek?

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) 2025 sınavı 15 Haziran 2025 tarihinde tamamlandı. Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.