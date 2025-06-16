MEB tarih verdi: LGS 2O25 kitapçıkları ne zaman verilecek?

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kitapçıkları 15 Haziran'da gerçekleştirilen sınavın hemen ardından gündeme geldi. Alacakları puan üzerine tahminde bulunmak isteyen öğrenciler, LGS kitapçıklarını alabilecekleri tarihi araştırıyor. Peki, LGS 2O25 kitapçıkları ne zaman verilecek?

MEB tarih verdi: LGS 2O25 kitapçıkları ne zaman verilecek? - 1

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) 2025 sınavı 15 Haziran 2025 tarihinde tamamlandı. Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

EĞİTİM HABERLERİ

MEB tarih verdi: LGS 2O25 kitapçıkları ne zaman verilecek? - 2

LGS KİTAPÇIKLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Kitapçıkların fiziksel kopyaları, 16 Haziran 2025 (Pazartesi) günü, sınava girilen okullarda öğrencilere veya velilere teslim edilecek.

MEB tarih verdi: LGS 2O25 kitapçıkları ne zaman verilecek? - 3

Talep edilmeyen kitapçıklar ise ardından il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilecek.

MEB tarih verdi: LGS 2O25 kitapçıkları ne zaman verilecek? - 4

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS kapsamındaki merkezî sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak. Yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu, aynı gün yayımlanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER