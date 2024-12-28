MEB tarih verdi: Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman?
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu yayımlandı. Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı. Peki, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin yer değişikliği başvuruları, 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 16 Ocak 2025'te yapılacak. İşte, konuya dair bilgiler...