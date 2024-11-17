MEB tarih verdi: Sözleşmeli öğretmen alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen için tercih sürecinin başladığını bildirdi. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Tercih başvuru süreci 20 Kasım'da sona erecek.



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "20 bin öğretmen atamamız için tercih sürecimiz başlıyor. Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16.00'da sona erecektir." ifadelerini kullandı.