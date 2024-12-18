MEB tarihleri duyurdu. 1.dönem 2 ortak sınavlar ne zaman?

1.DÖNEM 2. ORTAK SINAV TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 9 Eylül 2023'te yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği" ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar okullardaki ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin yeni esaslar getirilmiş, yeni mevzuat gereği ülke geneli ortak yazılı sınavlar, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1. dönem 1. yazılıları 6. sınıf Türkçe ile 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 30 Ekim Çarşamba günü, 6. sınıf matematik ile 10. sınıf matematik dersleri için ise 31 Ekim Perşembe günü ülke genelinde ortak yapılmıştı.



