MEB tarihleri duyurdu. 1.dönem 2 ortak sınavlar ne zaman?

Millî Eğitim Bakanlığının ülke genelinde ortaokul ve liselerde geçen yıl ilk kez gerçekleştirdiği ortak sınavların, bu yılki takvimi paylaşıldı. Geçen yıl 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak. Peki, 1.dönem 2 ortak sınavlar ne zaman?

MEB tarihleri duyurdu. 1.dönem 2 ortak sınavlar ne zaman? - 1

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. ortak yazılı ülke ve il geneli ortak sınav takvimi yayımlandı. Sınavlar için son kontrollerini yapan öğrenciler bir yandan da tarihleri inceliyor. Yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Yazılı sınavlarda, sorulara verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.


EĞİTİM HABERLERİ

MEB tarihleri duyurdu. 1.dönem 2 ortak sınavlar ne zaman? - 2

1.DÖNEM 2. ORTAK SINAV TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 9 Eylül 2023'te yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği" ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar okullardaki ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin yeni esaslar getirilmiş, yeni mevzuat gereği ülke geneli ortak yazılı sınavlar, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1. dönem 1. yazılıları 6. sınıf Türkçe ile 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 30 Ekim Çarşamba günü, 6. sınıf matematik ile 10. sınıf matematik dersleri için ise 31 Ekim Perşembe günü ülke genelinde ortak yapılmıştı.

MEB tarihleri duyurdu. 1.dönem 2 ortak sınavlar ne zaman? - 3

Okullarda yapılacak I. dönem 2. ortak yazılı sınavları: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025 tarihleri arasında,

İl geneli ortak yazılı sınavları;

10. sınıf Biyoloji dersi 27 Aralık 2024 Cuma günü

7. sınıf Fen Bilimleri dersi 31 Aralık 2024 Salı günü

Ülke geneli ortak yazılı sınavları;

7. sınıf Türkçe dersi için 2 Ocak 2025 Perşembe günü

7. sınıf Matematik dersi için 3 Ocak 2025 Cuma günü yapılacaktır.

MEB tarihleri duyurdu. 1.dönem 2 ortak sınavlar ne zaman? - 4

Bu doğrultuda, sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanarak yayımlandı.

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