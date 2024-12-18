MEB tarihleri duyurdu. 1.dönem 2 ortak sınavlar ne zaman?
Millî Eğitim Bakanlığının ülke genelinde ortaokul ve liselerde geçen yıl ilk kez gerçekleştirdiği ortak sınavların, bu yılki takvimi paylaşıldı. Geçen yıl 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak. Peki, 1.dönem 2 ortak sınavlar ne zaman?
2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. ortak yazılı ülke ve il geneli ortak sınav takvimi yayımlandı. Sınavlar için son kontrollerini yapan öğrenciler bir yandan da tarihleri inceliyor. Yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Yazılı sınavlarda, sorulara verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.