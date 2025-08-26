MEB ücretli öğretmenlik başvuruları 2025: Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde devlet okullarında İlkokul, ortaokul ve liselerde görev almak isteyenler e-Devlet üzerinden başvurularına devam ediyor. Milli Eğitim İl ve İlçe planlamalarına göre başvuru ve sonuç takvimi farklılık gösterebiliyor. Henüz başvuru yapmayan adaylar, yaşadıkları veya görev almak istedikleri şehir ve ilçeler için ilgili Milli Eğitim Müdürlükleri sayfasını takip edebilir. Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet aracılığıyla ön başvuru formunun doldurulmasıyla gerçekleştiriliyor. Peki Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? İşte, sonuçlara ve başvurulara ilişkin yaşanan son gelişmeler…
Ücretli öğretmenlik başvurusu yapmaya hazırlanan başvuru şartlar, tarihler ve sonuçlara odaklandı. T.C. vatandaşları, kamu haklarından mahrum olmayanlar, öğretmenlik mesleğini yapmasına engel olmayanlar, sağlık durumu yeterli olanlar, erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmayanlar, eğitim fakültesi mezunu olanlar ve ihtiyaç duyulması durumunda diğer programlardan mezun olanlar ücretli öğretmenlik başvurusu yapabiliyor. Ücretli öğretmenlik maaşları son olarak Temmuz ayında memurlara gelen zamla birlikte artış gösterdi. Ek ders saati ücreti 140 lira seviyesine yükseldi. Peki Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…