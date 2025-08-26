MEB ücretli öğretmenlik başvuruları 2025: Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde devlet okullarında İlkokul, ortaokul ve liselerde görev almak isteyenler e-Devlet üzerinden başvurularına devam ediyor. Milli Eğitim İl ve İlçe planlamalarına göre başvuru ve sonuç takvimi farklılık gösterebiliyor. Henüz başvuru yapmayan adaylar, yaşadıkları veya görev almak istedikleri şehir ve ilçeler için ilgili Milli Eğitim Müdürlükleri sayfasını takip edebilir. Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet aracılığıyla ön başvuru formunun doldurulmasıyla gerçekleştiriliyor. Peki Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? İşte, sonuçlara ve başvurulara ilişkin yaşanan son gelişmeler…

Ücretli öğretmenlik başvurusu yapmaya hazırlanan başvuru şartlar, tarihler ve sonuçlara odaklandı. T.C. vatandaşları, kamu haklarından mahrum olmayanlar, öğretmenlik mesleğini yapmasına engel olmayanlar, sağlık durumu yeterli olanlar, erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmayanlar, eğitim fakültesi mezunu olanlar ve ihtiyaç duyulması durumunda diğer programlardan mezun olanlar ücretli öğretmenlik başvurusu yapabiliyor. Ücretli öğretmenlik maaşları son olarak Temmuz ayında memurlara gelen zamla birlikte artış gösterdi. Ek ders saati ücreti 140 lira seviyesine yükseldi. Peki Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2025 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan ücretli öğretmenlik başvuruları, illere göre farklılk gösteriyor. Başvuru süreci genellikle Temmuz - Ağustos ayı içerisinde tamamlanıyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar ise ilgili Milli Eğitim Müdürlükleri’nden bilgi alarak başvurularını yapabilirler.

Başvuru tarihleri için il ve ilçelerin Milli Eğitim Müdürlükleri sayfası takip ediliyor. Başvuru sonuçları ise adaylara SMS veya mail yoluyla bildiriliyor.

Yeni başvuru yapmaya hazırlanan adayların ise bizzat herhangi bir kuruma belge götürmesine gerek bulunmuyor. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar e-Devlet üzerinden “Online Ön Başvuru Formunu” doldurarak müracaat edebiliyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

3. Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel herhangi bir suç işlememiş olmak

4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliğini yapmış, muaf veya ertelemiş olmak)

6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, öğrenimlerinin yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

8-Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Programlarından birinden ve Çocuk Gelişimi önlisans programından mezun olmak, İhtiyaç duyulması halinde diğer programlardan mezun olmak.

