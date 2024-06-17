MEB ücretsiz yaz okulları ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu
2023-2024 eğitim dönemi sona erdi ve yaz tatili başladı. Yaz tatilinde Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere yaz okulları açacak. Yaz okullarının yanında ortaokul 8. ve lise 11-12. sınıf öğrencileri için akademik derslere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları verilecek. Peki, MEB ücretsiz yaz okulları ne zaman başlayacak?
Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki kurslar, il ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde açılacak. Kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmayacak. Mezunlara yönelik kurslar ise halk eğitimi merkezlerinde verilecek.