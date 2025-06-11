MEB yaz tatili takvimi 2025: Okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? Yaz tatili tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için karne günü yaklaştı. MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini duyurdu. Takvimle birlikte önümüzdeki yıl okulların açılış tarihi ara tatil, yarıyıl tatili tarihleri de belli oldu. Yaz tatili planlaması yapmaya başlayan aileler ve öğrenciler ise tatilin kaç ay süreceğini merak ediyor. Bakanlık tarafından yaz tatilinin kısaltılacağı ve öne çekileceği iddialarına yalanlama gelmişti. Özellikle yoğun ve yorucu geçen dönemin ardından öğrenciler, yaz tatilinde dinlenme fırsatı yakalayacak. Peki Okullar ne zaman kapanacak? İşte, MEB okulların kapanış tarihi…

MEB yaz tatili takvimi 2025: Okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? Yaz tatili tarihleri belli oldu - 1

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini karne heyecanı sardı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci, yaz tatili için geri sayıma geçerken önümüzdeki yılın çalışma takvimi belli oldu. 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrencileri iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili bekleyecek. İlk ara tatil Kasım ayında uygulanırken yarıyıl tatili ise Ocak ayında yapılacak. Karnelerin dağıtılması ile birlikte öğrencilerin deyimiyle en uzun soluklu tatil başlayacak. Bayram tatili sebebiyle yaz tatilinin öne çekileceği iddiaları ortaya atılmıştı. Tatil erkene alınmazken dönem başında ilan edilen takvim uygulanacak. Peki Okullar ne zaman kapanacak? İşte, okulların kapanış tarihi ve önümüzdeki yılın takvimi…

EĞİTİM HABERLERİ

MEB yaz tatili takvimi 2025: Okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? Yaz tatili tarihleri belli oldu - 2

2024-2025 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl yeni eğitim yılı Eylül ayında başlamıştı. Eylül ayında açılan okullar 20 Haziran cuma günü kapanacak.

Okulların kapanmasıyla birlikte yaklaşık 18 milyon öğrenci karne heyecanı yaşayacak. Önümüzdeki eğitim döneminde ise okullar 8 Eylül Pazartesi günü açılacak. Böylelikle öğrenciler tam 80 gün yaz tatili yapacak.

MEB yaz tatili takvimi 2025: Okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? Yaz tatili tarihleri belli oldu - 3

MERKEZİ SINAVLAR BEKLENİYOR

Türkiye’de düzenlenen en geniş kapsamlı sınavların düzenlenmesine kısa bir zaman kaldı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen LGS sınavları sayısal ve sözel oturum olmak üzere 15 Haziran’da düzenlenecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturumda 21-22 Haziran’da yapılacak.

MEB yaz tatili takvimi 2025: Okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? Yaz tatili tarihleri belli oldu - 4

ÖNÜMÜZDEKİ YILIN TAKVİMİ BELLİ OLDU


Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Geçtiğimiz dönemlerde ara tatilin kaldırılacağı iddiaları gündeme gelirken çalışma takviminde bir değişiklik yapılmadı. Öğrenciler, önümüzdeki yıl iki ara tatil, bir yarıyıl tatili yapacak.

2025-2025 eğitim öğretim yılı başlangıcı 8 Eylül 2025

Birinci ara tatil 10-14 Kasım 2025

Sömestr tatili 19-30 Ocak 2026
İkinci dönemin başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026

Eğitim öğretim yılı sonu 26 Haziran 2026

MEB yaz tatili takvimi 2025: Okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? Yaz tatili tarihleri belli oldu - 5

ÖĞRENCİLER YAZ TATİLİNDE DİNLENMELİ

Yaz tatili yaklaşırken birçok eğitim uzmanı yaz tatilinde öğrencilerin dinlenmesi tavsiyesinde bulunuyor. Özellikle LGS ve YKS gibi merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler, yoğun tempolu bir dönemi geride bıraktı.

Yaz tatilinde öğrencilerin dinlenmesi tavsiyesinde bulunan uzmanlar, uyku düzenine ve teknoloji bağımlılığına dikkat çekti.

Uzmanlar, çocukların aileleriyle vakit geçirmeleri gerektiğini aktarırken ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrencilerin tablet, bilgisayar, televizyon gibi teknolojik aletlerde ekran başında uzun süre vakit geçirmemesi gerektiğini vurguladı.


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