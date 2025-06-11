MEB yaz tatili takvimi 2025: Okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? Yaz tatili tarihleri belli oldu

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini karne heyecanı sardı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci, yaz tatili için geri sayıma geçerken önümüzdeki yılın çalışma takvimi belli oldu. 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrencileri iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili bekleyecek. İlk ara tatil Kasım ayında uygulanırken yarıyıl tatili ise Ocak ayında yapılacak. Karnelerin dağıtılması ile birlikte öğrencilerin deyimiyle en uzun soluklu tatil başlayacak. Bayram tatili sebebiyle yaz tatilinin öne çekileceği iddiaları ortaya atılmıştı. Tatil erkene alınmazken dönem başında ilan edilen takvim uygulanacak. Peki Okullar ne zaman kapanacak? İşte, okulların kapanış tarihi ve önümüzdeki yılın takvimi…