MEB yaz tatili takvimi 2025: Okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? Yaz tatili tarihleri belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için karne günü yaklaştı. MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini duyurdu. Takvimle birlikte önümüzdeki yıl okulların açılış tarihi ara tatil, yarıyıl tatili tarihleri de belli oldu. Yaz tatili planlaması yapmaya başlayan aileler ve öğrenciler ise tatilin kaç ay süreceğini merak ediyor. Bakanlık tarafından yaz tatilinin kısaltılacağı ve öne çekileceği iddialarına yalanlama gelmişti. Özellikle yoğun ve yorucu geçen dönemin ardından öğrenciler, yaz tatilinde dinlenme fırsatı yakalayacak. Peki Okullar ne zaman kapanacak? İşte, MEB okulların kapanış tarihi…
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini karne heyecanı sardı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci, yaz tatili için geri sayıma geçerken önümüzdeki yılın çalışma takvimi belli oldu. 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrencileri iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili bekleyecek. İlk ara tatil Kasım ayında uygulanırken yarıyıl tatili ise Ocak ayında yapılacak. Karnelerin dağıtılması ile birlikte öğrencilerin deyimiyle en uzun soluklu tatil başlayacak. Bayram tatili sebebiyle yaz tatilinin öne çekileceği iddiaları ortaya atılmıştı. Tatil erkene alınmazken dönem başında ilan edilen takvim uygulanacak. Peki Okullar ne zaman kapanacak? İşte, okulların kapanış tarihi ve önümüzdeki yılın takvimi…