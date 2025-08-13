MEB Yeni 10 bin öğretmen ataması 2025: Öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı, başvurular ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademisine yapılacak öğretmen alımları için detaylar merak ediliyor. Akademi Giriş Sınavı sonrasında öğretmen adayları 14 ay eğitim alırken teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçecek. 15 bin öğretmen atamasının ardından yeni öğretmen ataması için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Temmuz’da düzenlenen AGS sınavının sonuçları açıklandı. Başarılı olan adaylar ise öğretmen ataması takvimine odaklandı. Öğretmen ataması takvimi ile birlikte başvuru tarihleri, başvuru yöntemi ve branş dağılımlarına ilişkin detaylar belli olacak. 10 bin öğretmen ataması başvurusu yapmaya hazırlananlar Bakanlıktan yapılan son açıklamaları yakından takip ediyor. Peki MEB 10 bin öğretmen ataması takvimi 2025 açıklandı mı? İşte, 10 bin öğretmen atamasına ilişkin detaylar…