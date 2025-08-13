MEB Yeni 10 bin öğretmen ataması 2025: Öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı, başvurular ne zaman?
MEB AGS 2025 sınav sonuçlarının erişime açılmasıyla gözler 10 bin öğretmen atamasına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl toplam 25 bin öğretmen ataması yapacak. 15 bin alım tamamlanırken geriye kalan 10 bin kontenjana ise AGS puanıyla alım yapılacak. Geçtiğimiz mayıs ayında yapılan atamalarda en fazla alım din kültürü ahlak bilgisi, ingilizce, sınıf öğretmenliği, türkçe, özel eğitim ve okul öncesine ayrılmıştı. Öğretmen adayları ise kendi branşlarında kaç atama yapılacağını yakından takip ediyor. KPSS yerine ilk kez uygulanan AGS puanıyla atamaların nasıl yapılacağı merak ediliyo. Peki MEB 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2025 açıklandı mı? MEB 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte, öğretmen alımlarına ilişkin son durum…
Milli Eğitim Bakanlığı Akademisine yapılacak öğretmen alımları için detaylar merak ediliyor. Akademi Giriş Sınavı sonrasında öğretmen adayları 14 ay eğitim alırken teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçecek. 15 bin öğretmen atamasının ardından yeni öğretmen ataması için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Temmuz’da düzenlenen AGS sınavının sonuçları açıklandı. Başarılı olan adaylar ise öğretmen ataması takvimine odaklandı. Öğretmen ataması takvimi ile birlikte başvuru tarihleri, başvuru yöntemi ve branş dağılımlarına ilişkin detaylar belli olacak. 10 bin öğretmen ataması başvurusu yapmaya hazırlananlar Bakanlıktan yapılan son açıklamaları yakından takip ediyor. Peki MEB 10 bin öğretmen ataması takvimi 2025 açıklandı mı? İşte, 10 bin öğretmen atamasına ilişkin detaylar…