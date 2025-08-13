MEB Yeni 10 bin öğretmen ataması 2025: Öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı, başvurular ne zaman?

MEB AGS 2025 sınav sonuçlarının erişime açılmasıyla gözler 10 bin öğretmen atamasına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl toplam 25 bin öğretmen ataması yapacak. 15 bin alım tamamlanırken geriye kalan 10 bin kontenjana ise AGS puanıyla alım yapılacak. Geçtiğimiz mayıs ayında yapılan atamalarda en fazla alım din kültürü ahlak bilgisi, ingilizce, sınıf öğretmenliği, türkçe, özel eğitim ve okul öncesine ayrılmıştı. Öğretmen adayları ise kendi branşlarında kaç atama yapılacağını yakından takip ediyor. KPSS yerine ilk kez uygulanan AGS puanıyla atamaların nasıl yapılacağı merak ediliyo. Peki MEB 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2025 açıklandı mı? MEB 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte, öğretmen alımlarına ilişkin son durum…

Milli Eğitim Bakanlığı Akademisine yapılacak öğretmen alımları için detaylar merak ediliyor. Akademi Giriş Sınavı sonrasında öğretmen adayları 14 ay eğitim alırken teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçecek. 15 bin öğretmen atamasının ardından yeni öğretmen ataması için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Temmuz’da düzenlenen AGS sınavının sonuçları açıklandı. Başarılı olan adaylar ise öğretmen ataması takvimine odaklandı. Öğretmen ataması takvimi ile birlikte başvuru tarihleri, başvuru yöntemi ve branş dağılımlarına ilişkin detaylar belli olacak. 10 bin öğretmen ataması başvurusu yapmaya hazırlananlar Bakanlıktan yapılan son açıklamaları yakından takip ediyor. Peki MEB 10 bin öğretmen ataması takvimi 2025 açıklandı mı? İşte, 10 bin öğretmen atamasına ilişkin detaylar…

MEB 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI 2025 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk öğretmen alımını Mayıs ayında tamamladı. 15 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada toplam kontenjanın 25 bin olduğunu aktarırken 10 bin alımın ise Akademiye olacağını ifade etmişti.

KPSS puanıyla yapılan öğretmen atamaları 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde tamamlandı. Akademiye yapılacak 10 bin öğretmen ataması için henüz takvim belirlenmedi. Sınav sonuçlarının 13 Ağustos’ta açıklanmasının ardından takvimin kısa süre içerisinde paylaşılması bekleniyor.

10 BİN ÖĞRETMEN ALIMI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi’sine yapılacak öğretmen atamalarında henüz takvim belli olmadığından branş dağılımı açıklanmadı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan atamalarda en fazla kontenjan 4 bin 378 ile sınıf öğretmenliğine ayrılmıştı. Sırasıyla diğer en yüksek kontenjanlar ise özel eğitim, din kültürü ve ahlak bilgisi ve okul öncesi oldu. Kılavuzun yayımlanmasıyla öğretmen ataması kontenjanları belli olacak. Son yapılan alımlarda bazı bölümlere ayrılan branşlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ADALET 1

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ 1

ALMANCA 23

ARAPÇA 51

AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ 3

BEDEN EĞİTİMİ 190

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM 64

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 95

BİYOLOJİ 27

BÜRO YÖNETİMİ 3

COĞRAFYA 32

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 5

DENİZCİLİK 14

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1.802

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ 19

NAKIŞ 1

ELEKTRİK-ELEKTRONİK 14

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ 22

FARSÇA 1

FELSEFE 41

FEN BİLİMLERİ 267

FİZİK 61

GEMİ YAPIMI 1

GIDA TEKNOLOJİSİ 5

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 45

GÖRSEL SANATLAR 175

GRAFİK VE FOTOĞRAF 12

MATEMATİK 117

METAL TEKNOLOJİSİ 20

MÜZİK 180

OKUL ÖNCESİ 1.321

ÖZEL EĞİTİM 1087

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 4.378

SOSYAL BİLGİLER 387

TARİH 28

TEKNOLOJİ VE TASARIM 41

TÜRKÇE 623

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 29

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ 119



