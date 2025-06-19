MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimi: Yaz tatili ardından okullar ne zaman açılacak?

Millî Eğitim Bakanlığınca 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Yaz tatili planlarını belirleyen öğrenciler ve veliler, okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, yaz tatili ardından okullar ne zaman açılacak?

MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimi: Yaz tatili ardından okullar ne zaman açılacak? - 1

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi. Yeni çalışma takvimi, okulların açılış ve kapanış tarihleri, ara tatiller, sınav dönemleri gibi bilgileri içeriyor. Buna göre yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 1 Eylül Pazartesi başlayacak.

EĞİTİM HABERLERİ

MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimi: Yaz tatili ardından okullar ne zaman açılacak? - 2

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arsında uyum eğitimleri düzenlenecek.


MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimi: Yaz tatili ardından okullar ne zaman açılacak? - 3

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.

MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimi: Yaz tatili ardından okullar ne zaman açılacak? - 4

ARA TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

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