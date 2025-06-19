MEB yeni eğitim öğretim yılı takvimi: Yaz tatili ardından okullar ne zaman açılacak?
Millî Eğitim Bakanlığınca 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Yaz tatili planlarını belirleyen öğrenciler ve veliler, okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, yaz tatili ardından okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi. Yeni çalışma takvimi, okulların açılış ve kapanış tarihleri, ara tatiller, sınav dönemleri gibi bilgileri içeriyor. Buna göre yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 1 Eylül Pazartesi başlayacak.