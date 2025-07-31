MEB yeni öğretmen ataması yapacak: Sözleşmeli beden eğitimi öğretmen alımı başvuruları ne zaman?

SÖZLEŞMELİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bu kapsamda, başvurular 11-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak.



Başvurular öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 18-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında değerlendirilecek.



MİLLÎ SPORCULARIN BEDEN EĞİTİMİ ALANINA SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK ATAMA DUYURUSU



