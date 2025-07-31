MEB yeni öğretmen ataması yapacak: Sözleşmeli beden eğitimi öğretmen alımı başvuruları ne zaman?
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında, 19 kontenjana millî sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapılmak üzere duyuru yayımladı. Peki, sözleşmeli beden eğitimi öğretmen alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında beden eğitimi öğretmeni ihtiyacının karşılanmasına yönelik 19 milli sporcu, sözleşmeli öğretmen olarak atanacak. 2025 Yılı Millî Sporculardan Beden Eğitimi Alanına Sözleşmeli Öğretmen Atama İşlemi Duyurusu ile sürecin ayrıntıları paylaşıldı.