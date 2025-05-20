MEB yetenek sınavı kılavuzu 2025 yayımlandı: Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan yetenek sınavı kılavuzuyla birlikte, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru tarihleri belli oldu. Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile mûsikî, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek sınavı puanına göre öğrenci alınmasına ilişkin başvuru kılavuzu yayımlandı. Peki, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular ne zaman başlayacak?

MEB yetenek sınavı kılavuzu 2025 yayımlandı: Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular ne zaman başlayacak? - 1

2025 yetenek sınavı başvuru kılavuzu, yetenek sınavlarına katılım sağlayacak olan öğrencilerin gündeminde yer alıyordu. MEB tarafından 2025 yılı yetenek sınavı kılavuzu yayımlandı. Peki, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular ne zaman başlayacak?

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MEB yetenek sınavı kılavuzu 2025 yayımlandı: Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular ne zaman başlayacak? - 2

YETENEK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için başvurular 10-23 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Yetenek sınavıyla ilgili süreçler e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

MEB yetenek sınavı kılavuzu 2025 yayımlandı: Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular ne zaman başlayacak? - 3

YETENEK SINAVLARI NE ZAMAN?

Adayların yetenek sınavı giriş tarihleri ise 26 Haziran 2025'te ilan edilecek.

Yetenek sınavlarının yapılması ve sonuçların sisteme girilmesi 27 Haziran-8 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

MEB yetenek sınavı kılavuzu 2025 yayımlandı: Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular ne zaman başlayacak? - 4

EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN?

Merkezî yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listeleri 11 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilecek. Asıl listeden kazanan adayların kesin kayıtları, 12-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt hakkı kazanamayan adaylara yönelik ek yerleştirme için boş kontenjanlar 18 Ağustos'ta ilan edilecek. Boş kontenjanlar için 18-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında tercihler alınacak, boş kontenjanlara yerleştirme sonuçları ise 25 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Ek yerleştirme sürecinde kayıt hakkı kazananların işlemleri, 25-28 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak.

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