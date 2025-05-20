MEB yetenek sınavı kılavuzu 2025 yayımlandı: Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular ne zaman başlayacak?

EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN?

Merkezî yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listeleri 11 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilecek. Asıl listeden kazanan adayların kesin kayıtları, 12-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.



Kayıt hakkı kazanamayan adaylara yönelik ek yerleştirme için boş kontenjanlar 18 Ağustos'ta ilan edilecek. Boş kontenjanlar için 18-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında tercihler alınacak, boş kontenjanlara yerleştirme sonuçları ise 25 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Ek yerleştirme sürecinde kayıt hakkı kazananların işlemleri, 25-28 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak.