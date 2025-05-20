MEB yetenek sınavı kılavuzu 2025 yayımlandı: Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan yetenek sınavı kılavuzuyla birlikte, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru tarihleri belli oldu. Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile mûsikî, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek sınavı puanına göre öğrenci alınmasına ilişkin başvuru kılavuzu yayımlandı. Peki, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular ne zaman başlayacak?
2025 yetenek sınavı başvuru kılavuzu, yetenek sınavlarına katılım sağlayacak olan öğrencilerin gündeminde yer alıyordu. MEB tarafından 2025 yılı yetenek sınavı kılavuzu yayımlandı. Peki, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular ne zaman başlayacak?