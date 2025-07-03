MEB, YKS ve LGS adayları için "Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturdu (LGS tercihleri ne zaman?)

Bu kapsamda, 14-24 Temmuz tarihleri arasındaki LGS ile YKS tercih döneminde, öğrenci ve veliler için Türkiye genelinde açılan Tercih Danışmanlığı Birimleri'nde rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar görevlendirildi.



Öğrenci ve veliler, LGS tercih danışmanlığı için oluşturulan 11 bin 391, YKS tercih danışmanlığı için oluşturulan 19 bin 232 tercih birimi arasında kendilerine en yakın birimden hizmet alabilecek.