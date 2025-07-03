MEB, YKS ve LGS adayları için "Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturdu (LGS tercihleri ne zaman?)

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava yerleştirme süreci için geri sayım devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni bir duyuru geldi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin liselere ve üniversitelere yerleşme süreçlerine destek olmak amacıyla 81 il ve ilçelerinde 30 binin üzerinde "Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturuldu. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

MEB, YKS ve LGS adayları için "Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturdu (LGS tercihleri ne zaman?) - 1

Ülke genelindeki rehberlik ve araştırma merkezlerinin (RAM) tamamı, halk eğitimi merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ile Bakanlığa bağlı faaliyet gösteren resmî okullardan 8'inci sınıf öğrencisi bulunan ortaokullar ve 12'nci sınıf öğrencisi olan liselerde, LGS ve YKS tercih danışmanlığı için toplam 30 bin 623 Tercih Danışmanlığı Birimi'nin fiziki ve teknik altyapı hazırlıkları tamamlandı.


EĞİTİM HABERLERİ

MEB, YKS ve LGS adayları için "Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturdu (LGS tercihleri ne zaman?) - 2

Bu kapsamda, 14-24 Temmuz tarihleri arasındaki LGS ile YKS tercih döneminde, öğrenci ve veliler için Türkiye genelinde açılan Tercih Danışmanlığı Birimleri'nde rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar görevlendirildi.

Öğrenci ve veliler, LGS tercih danışmanlığı için oluşturulan 11 bin 391, YKS tercih danışmanlığı için oluşturulan 19 bin 232 tercih birimi arasında kendilerine en yakın birimden hizmet alabilecek.

MEB, YKS ve LGS adayları için "Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturdu (LGS tercihleri ne zaman?) - 3

ÖĞRENCİLERLE BİREYSEL GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Tercih Danışmanlığı Birimleri'nde, öğrencilerle yapılacak bireysel görüşmeler doğrultusunda öz farkındalık, akademik yeterlilikleri değerlendirme ve ilgi alanlarına uygun hedef belirleme gibi konularda rehberlik hizmeti sunulacak.


MEB, YKS ve LGS adayları için "Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturdu (LGS tercihleri ne zaman?) - 4

Tercih danışmanlığı hizmetiyle, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli temel ilkeleri kapsamında öğrencilerin ilgileri, yetenekleri, akademik başarıları ve mesleki hedefleri doğrultusunda en uygun eğitim ortamlarına yönlendirilmeleri amaçlanıyor.

MEB, YKS ve LGS adayları için "Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturdu (LGS tercihleri ne zaman?) - 5

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS Tercih Danışmanlığı Birimleri tarafından danışmanlık hizmetinin sunulması ve yapılan görüşmelerin e-Rehberlik sistemine işlenmesi, 14-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre 22 Temmuz'da ilan edilmesi beklenen YKS sonuçlarının ardından da belirlenen takvim doğrultusunda YKS Tercih Danışmanlığı Birimleri danışmanlık hizmeti sunacak.

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