MEB, YKS ve LGS adayları için "Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturdu (LGS tercihleri ne zaman?)
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava yerleştirme süreci için geri sayım devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni bir duyuru geldi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin liselere ve üniversitelere yerleşme süreçlerine destek olmak amacıyla 81 il ve ilçelerinde 30 binin üzerinde "Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturuldu. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
Ülke genelindeki rehberlik ve araştırma merkezlerinin (RAM) tamamı, halk eğitimi merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ile Bakanlığa bağlı faaliyet gösteren resmî okullardan 8'inci sınıf öğrencisi bulunan ortaokullar ve 12'nci sınıf öğrencisi olan liselerde, LGS ve YKS tercih danışmanlığı için toplam 30 bin 623 Tercih Danışmanlığı Birimi'nin fiziki ve teknik altyapı hazırlıkları tamamlandı.