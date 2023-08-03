MEB'den 2. nakil tercih başvurularına ilişkin hatırlatma: LGS 2. nakil (3.tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB'den (Milli Eğitim Bakanlığı) 31 Temmuz 2023 tarihinde başlayan yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularıyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Takvim doğrultusunda nakil başvuruları 4 Ağustos'ta sona erecek. Peki, LGS 2. nakil (3.tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB'den (Milli Eğitim Bakanlığı) 2. nakil tercih başvurularına ilişkin hatırlatmada bulundu. Bakanlık, 2. nakil tercih başvuruları için verilen sürenin 4 Ağustos'ta sona ereceğini hatırlattı.