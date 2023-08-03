MEB'den 2. nakil tercih başvurularına ilişkin hatırlatma: LGS 2. nakil (3.tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB'den (Milli Eğitim Bakanlığı) 31 Temmuz 2023 tarihinde başlayan yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularıyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Takvim doğrultusunda nakil başvuruları 4 Ağustos'ta sona erecek. Peki, LGS 2. nakil (3.tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB'den 2. nakil tercih başvurularına ilişkin hatırlatma: LGS 2. nakil (3.tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

MEB'den (Milli Eğitim Bakanlığı) 2. nakil tercih başvurularına ilişkin hatırlatmada bulundu. Bakanlık, 2. nakil tercih başvuruları için verilen sürenin 4 Ağustos'ta sona ereceğini hatırlattı.

EĞİTİM HABERLERİ

MEB'den 2. nakil tercih başvurularına ilişkin hatırlatma: LGS 2. nakil (3.tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

Milli Eğitim Bakanlığı resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada; "Değerli Velilerimiz,
Sevgili Öğrencilerimiz,

LGS kapsamında “Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması”, 4 Ağustos saat 17.00’ye kadar yapılacak olup yarın son gün❗

İlgi, yetenek ve beklentilerinize en uygun lise hayatı için şimdi tercih zamanı.." ifadelerini kullandı.

MEB'den 2. nakil tercih başvurularına ilişkin hatırlatma: LGS 2. nakil (3.tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

SONUÇ TARİHİ

2. nakil tercih başvurularının sonuçları 7 Ağustos 2023 tarihinde ilan edilecek.

MEB'den 2. nakil tercih başvurularına ilişkin hatırlatma: LGS 2. nakil (3.tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos'ta alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos'ta alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

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