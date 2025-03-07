MEB’den beklenen açıklama geldi: BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları açıklandı! (BİLSEM sınav sonucu sorgulama ekranı)
BİLSEM sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. BİLSEM ön değerlendirme sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. Öğrenciler ve aileler, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası, öğrencinin doğum tarihi ve doğrulama koduyla sorgulayabiliyor. BİLSEM sonuçları basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. İnternet üzerinden ilan edilen sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılında BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi güncellendi. Adaylar takvim doğrultusunda itirazda bulunabilecek. İşte, MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı
BİLSEM ön değerlendirme sonuçları erişime açıldı. Bakanlık tarafından yayınlanan duyuruda adayların sonuçları görüntüleyebileceği aktarıldı. Sonuçların ilan edilmesinin ardından 17-28 Mart tarihleri arasında bireysel değerlendirme uygulama randevuları oluşturulacak. 8 Nisan tarihinde ise bireysel değerlendirme uygulamalarına katılacak öğrencilerin sınav giriş belgeleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden ilan edilecek. Bireysel değerlendirme uygulamalarının ardından kayıt hakkı elde eden öğrenciler 4 Temmuz’da duyurulacak. Peki BİLSEM sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, BİLSEM sonuçlarına ilişkin son gelişmeler…