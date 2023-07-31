MEB'den son dakika nakil sonuç duyurusu: "LGS Kapsamında 1. Nakil Sonuçları Açıklandı" (meb.gov.tr nakil sonuç ekranı)
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı. MEB, nakil sonuç duyurusunu resmi Twitter adresinden paylaştı. 24-28 Temmuz 2023 başvuru döneminde alınan 1. dönem nakil sonucu MEB.gov.tr üzerinden ilan edildi.
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını ilan etmesi ardından nakil süreci başlamıştı. LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı.