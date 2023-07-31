MEB'den son dakika nakil sonuç duyurusu: "LGS Kapsamında 1. Nakil Sonuçları Açıklandı" (meb.gov.tr nakil sonuç ekranı)

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı. MEB, nakil sonuç duyurusunu resmi Twitter adresinden paylaştı. 24-28 Temmuz 2023 başvuru döneminde alınan 1. dönem nakil sonucu MEB.gov.tr üzerinden ilan edildi.

MEB'den son dakika nakil sonuç duyurusu: "LGS Kapsamında 1. Nakil Sonuçları Açıklandı" (meb.gov.tr nakil sonuç ekranı) - 1

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını ilan etmesi ardından nakil süreci başlamıştı. LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı.

EĞİTİM HABERLERİ

MEB'den son dakika nakil sonuç duyurusu: "LGS Kapsamında 1. Nakil Sonuçları Açıklandı" (meb.gov.tr nakil sonuç ekranı) - 2

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. MEB, nakil sonuç duyurusunu resmi Twitter adresinden paylaştı.

MEB.GOV.TR NAKİL SONUÇ EKRANI

MEB'den son dakika nakil sonuç duyurusu: "LGS Kapsamında 1. Nakil Sonuçları Açıklandı" (meb.gov.tr nakil sonuç ekranı) - 3

LGS NAKİL SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden ya da e-okul sisteminden öğrenilebilecek.

MEB'den son dakika nakil sonuç duyurusu: "LGS Kapsamında 1. Nakil Sonuçları Açıklandı" (meb.gov.tr nakil sonuç ekranı) - 4

İKİNCİ NAKİL DÖNEMİ HAKKINDA

İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz-4 Ağustos'ta alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.


MEB'den son dakika nakil sonuç duyurusu: "LGS Kapsamında 1. Nakil Sonuçları Açıklandı" (meb.gov.tr nakil sonuç ekranı) - 5

Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos'ta alınacak.


MEB'den son dakika nakil sonuç duyurusu: "LGS Kapsamında 1. Nakil Sonuçları Açıklandı" (meb.gov.tr nakil sonuç ekranı) - 6

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos'ta alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

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