MEB’den eğitim süresiyle ilgili önemli açıklama: Lise (ortaöğretim) 2 yıl mı olacak, kısaltılacak mı?
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi sınavıyla birlikte zorunlu eğitim süresi tekrar gündeme geldi. 2012 yılında hayata geçirilen uygulama ile birlikte 4+4+4 eğitim modeli uygulanıyor. Uzun süredir gündemi meşgul eden ortaöğretim zorunlu eğitim süresiyle ilişkin Bakan Yusuf Tekin’den önemli açıklama geldi. Kamuoyunda tartışma yürüdüğüne dikkat çeken Tekin, konuyu takip ettiklerini aktardı. Olası bir değişiklikte yasal düzenleme olacağını vurgulayan Tekin, tek başına Bakanlık olarak verilecek bir karar olmadığının altını çizdi. Peki Zorunlu eğitim süresi kısaltılıyor mu, lise 2 yıl mı olacak? İşte, Yusuf Tekin’in yaptığı son açıklama…
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitim süresiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. 2012 yılında hayata geçirilen uygulama ile birlikte 12 yıllık zorunlu eğitim kademeli olarak uygulanıyordu. Daha önce 8 yıl olan İlköğretim 12 yıllık zorunlu hale getirilerek üç kademeye ayrıldı. 4+4+4 eğitim sistemi yeni tartışmaları da beraberinde getirirken özellikle son günlerde liselerde eğitim süresinin 2 yıla düşeceği çeşitli çevrelerde konuşulmaya başlandı. Bakan Yusuf Tekin yaptığı açıklamada tartışmalara son noktayı koydu. Peki Lise 2 yıl mı olacak, kısalacak mı? İşte, zorunlu eğitim süresine ilişkin son durum…