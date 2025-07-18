MEB’den eğitim süresiyle ilgili önemli açıklama: Lise (ortaöğretim) 2 yıl mı olacak, kısaltılacak mı?

Bakanlığın konuyu takip ettiğinin altını çizen Tekin “ Bizim Bakanlık'taki ilgili arkadaşlar bu konuyu izliyorlar, değerlendiriyorlar. Bu konuda entelektüeller, akademisyenler, sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri, iş dünyası, değişik açıklamalar yaptı. Lehinde açıklamalar yapan var, aleyhinde açıklamalar yapanlar var. Lehinde açıklama yapanlardan önerisi olanlar var.” ifadelerini kullandı.



Açıklamasının devamında bütün bu unsurları değerlendireceklerini ifade eden Tekin “ . Nihayetinde bu, Bakanlık olarak tek başımıza bizim vereceğimiz bir karar değil, bu bir yasal düzenleme konusu." diyerek sözlerini noktaladı.