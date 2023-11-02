MEB'in yeni müfredatı ne zaman belli olacak? Bakan Tekin açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla başlatılan müfredat değişikliğine yönelik hazırlık çalışmaları, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda bu yılın haziran ayında başladı. Peki, MEB'in yeni müfredatı ne zaman belli olacak?

MEB'in yeni müfredatı ne zaman belli olacak? Bakan Tekin açıkladı - 1


MEB'in yeni müfredatı gelecek yıldan itibaren kademeli uygulanmaya başlanacak. MEB tarafından gelecek ay kamuoyuna açıklanması beklenen yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıflardan itibaren kademeli şekilde uygulanacak. İşte, konuya dair ayrıntılar...

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MEB'in yeni müfredatı ne zaman belli olacak? Bakan Tekin açıkladı - 2

YENİ MÜFREDAT NE ZAMAN UYGULANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) okul öncesinden lise son sınıfa kadar tüm eğitim kademelerinde hazırlıklarını yürüttüğü yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde, okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıflardan itibaren kademeli şekilde uygulanacak.

MEB'in yeni müfredatı ne zaman belli olacak? Bakan Tekin açıkladı - 3

KOMİSYON OLUŞTURULDU

Okul öncesinden lise son sınıfa kadar tüm eğitim kademelerinde yürütülen yeni müfredat süreci kapsamında, bakanlık bünyesindeki ilgili birimlerde komisyonlar oluşturuldu.

Komisyonların akademisyenler, eğitim paydaşları, eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin aralarında olduğu geniş katılımla düzenlediği çalıştaylarda, müfredatın yol haritasının belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

Müfredatla ilgili en geniş katılımlı çalıştay, geçen hafta "Bütüncül Eğitim: Türkiye Yüzyılı Modeli Öğretim Programları Geliştirme Çalıştayı" adıyla Ankara Kızılcahamam'da düzenlendi.

Çalıştayda, MEB'in yürüttüğü müfredat değişikliği ile öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimini esas alan "bütüncül eğitim" yaklaşımının hedeflendiği vurgulandı.

MEB'in yeni müfredatı ne zaman belli olacak? Bakan Tekin açıkladı - 4

MÜFREDAT İÇERİĞİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MEB'in yeni müfredat değişikliğinin gelecek ay kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde, okul öncesi, 1, 5 ve 9'uncu sınıflardan itibaren kademeli şekilde uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliğini tüm sınıfları kapsayacak şekilde çalıştıklarını belirterek, "Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız, derslerin tamamında sadeleşme olacak." bilgisini vermişti.

İlkokul, ortaokul, lisede tekrar eden konular bulunduğunu vurgulayan Tekin, bu konuları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmaları yoğunlaştırdıklarını, bazı konuların da pedagojik usullerle anlatılmadığını, lisede anlatılan konu ya da ilkokulda anlatılan konunun birbirini tamamlamadığını ifade etmişti.

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