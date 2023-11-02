MEB'in yeni müfredatı ne zaman belli olacak? Bakan Tekin açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla başlatılan müfredat değişikliğine yönelik hazırlık çalışmaları, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda bu yılın haziran ayında başladı. Peki, MEB'in yeni müfredatı ne zaman belli olacak?
MEB'in yeni müfredatı gelecek yıldan itibaren kademeli uygulanmaya başlanacak. MEB tarafından gelecek ay kamuoyuna açıklanması beklenen yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıflardan itibaren kademeli şekilde uygulanacak. İşte, konuya dair ayrıntılar...