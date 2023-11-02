MEB'in yeni müfredatı ne zaman belli olacak? Bakan Tekin açıkladı

MÜFREDAT İÇERİĞİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MEB'in yeni müfredat değişikliğinin gelecek ay kamuoyuna duyurulması bekleniyor.



Yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde, okul öncesi, 1, 5 ve 9'uncu sınıflardan itibaren kademeli şekilde uygulanacak.



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliğini tüm sınıfları kapsayacak şekilde çalıştıklarını belirterek, "Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız, derslerin tamamında sadeleşme olacak." bilgisini vermişti.



İlkokul, ortaokul, lisede tekrar eden konular bulunduğunu vurgulayan Tekin, bu konuları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmaları yoğunlaştırdıklarını, bazı konuların da pedagojik usullerle anlatılmadığını, lisede anlatılan konu ya da ilkokulda anlatılan konunun birbirini tamamlamadığını ifade etmişti.