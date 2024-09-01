MEB'in yeni müfredatına uygun ders kitapları hazır

MATEMATİK VE ALGORİTMA-BİLİM İLİŞKİSİ

Yeni müfredat kapsamında hazırlanan matematik ders kitapları matematik ve algoritma-bilişim ilişkisi, matematik öğrenme ve öğretme süreçlerine hizmet edecek şekilde kurgulandı.



Kitaplar, yeni müfredatta yer verilen 5 matematik alan becerisi, "matematiksel muhakeme", "matematiksel problem çözme", "matematiksel temsil", "veri ile çalışma" ve "veriye dayalı karar verme", "matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma" olarak planlandı.



Matematik ders kitaplarında matematiksel boyutu olan ürün veya süreç tasarlama, yöntem belirleme, araştırma-inceleme gibi faaliyetler disiplinler arası ve bağlam temelli yaklaşımla işletildi. Bilgi ve becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesinde günlük hayata ilişkin, ilgi çekici, uzak ya da yakın çevrede karşılaşılabilecek problemlere yer verildi. Bununla beraber matematiğin gelişimine katkı sağlamış bilim insanlarına ait eserler programın hedeflediği bilgi, beceri ve değerleri destekler şekilde ele alındı. Beceri temelli etkinliklerin yoğunluğu dolayısıyla kitap sayfa sayısı artırılarak tek kitap yerine dönemlik 2 ayrı kitap olarak tasarlandı.



5. ve 9. sınıf matematik ders kitapları, birinci dönem ve ikinci dönem temaları olmak üzere ikiye ayrıldı.