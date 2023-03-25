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Nisan ayı ara tatili yapılacak mı? MEB'den ara tatil tarihleriyle ilgili açıklama

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi, ara tatil ile ilgili soru işaretlerine neden olmuştu. Ara tatilin iptal edilebileceği söylentiler arasındaydı. Peki, ara tatil iptal edildi mi? Nisan ayı ara tatili yapılacak mı?

Nisan ayı ara tatili yapılacak mı? MEB'den ara tatil tarihleriyle ilgili açıklama - 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi, 17-20 Nisan olarak planlanan ikinci ara tatilin iptal edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

EĞİTİM HABERLERİ

Nisan ayı ara tatili yapılacak mı? MEB'den ara tatil tarihleriyle ilgili açıklama - 2

ARA TATİL TARİHLERİ

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

Nisan ayı ara tatili yapılacak mı? MEB'den ara tatil tarihleriyle ilgili açıklama - 3

ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

17-20 Nisan'da uygulanacak ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek ara tatilde öğretmenler idari izinli sayılacak.

Nisan ayı ara tatili yapılacak mı? MEB'den ara tatil tarihleriyle ilgili açıklama - 4

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNİN SONA ERECEĞİ TARİH

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

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