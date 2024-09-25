Memur alımında son durum: KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak?

Üniversitelerin iki yıllık ön lisans bölümlerinden mezun yüz binlerce adayın katılım sağladığı ve iki yıl ara ile organize edilen KPSS ön lisans oturumunun sonuçları açıklandı. Şimdi ise ÖSYM'nin personel alımı için tercih yapacağı tarihler sorgulanıyor. İşte, ön lisans KPSS puanı ile memur alımında son bilgiler...