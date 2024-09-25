Memur alımında son durum: KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından aldıkları puanlar kapsamında kamu kurumlarında istihdam olma hayali kuran binlerce memur adayı, ÖSYM'nin ön lisans puanları ile ne zaman memur ataması tercihi alacağını merak etmeye başladı. Peki, KPSS ön lisans tercihleri ne zaman?

Memur alımında son durum: KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak? - 1

Üniversitelerin iki yıllık ön lisans bölümlerinden mezun yüz binlerce adayın katılım sağladığı ve iki yıl ara ile organize edilen KPSS ön lisans oturumunun sonuçları açıklandı. Şimdi ise ÖSYM'nin personel alımı için tercih yapacağı tarihler sorgulanıyor. İşte, ön lisans KPSS puanı ile memur alımında son bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

Memur alımında son durum: KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak? - 2

2024 KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2024 KPSS tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimizde yer vereceğiz.

Memur alımında son durum: KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak? - 3

ÖN LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRAMALAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 KPSS ön lisans branş bazında sıralamalarının 3 hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 1 Eylül'de gerçekleştirilen 2024-KPSS Ön Lisans'a ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER