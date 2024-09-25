Memur alımında son durum: KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından aldıkları puanlar kapsamında kamu kurumlarında istihdam olma hayali kuran binlerce memur adayı, ÖSYM'nin ön lisans puanları ile ne zaman memur ataması tercihi alacağını merak etmeye başladı. Peki, KPSS ön lisans tercihleri ne zaman?
Üniversitelerin iki yıllık ön lisans bölümlerinden mezun yüz binlerce adayın katılım sağladığı ve iki yıl ara ile organize edilen KPSS ön lisans oturumunun sonuçları açıklandı. Şimdi ise ÖSYM'nin personel alımı için tercih yapacağı tarihler sorgulanıyor. İşte, ön lisans KPSS puanı ile memur alımında son bilgiler...