Merkezi atama ne zaman? (Merkezi atama takvimi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirmelere ilişkin "2025 Yılı KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi" yıl başında paylaşılmıştı. 2025 KPSS-1 yerleştirme döneminde kurumlarca kadro talepleri 24 Mart-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında bildirildi. Peki, merkezi atama ne zaman?

Merkezi atama ne zaman? (Merkezi atama takvimi) - 1

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirmelere ilişkin 2025 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi memur adaylarının gündeminde yer alıyor.

EĞİTİM HABERLERİ

Merkezi atama ne zaman? (Merkezi atama takvimi) - 2

ÖSYM takvimi doğrultusunda bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yerleştirme başvuruları temmuz ayı itibariyle başlayacak.

Merkezi atama ne zaman? (Merkezi atama takvimi) - 3

MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN? 

Adaylar, 2025 KPSS-1 yerleştirme tercihlerini ise 10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapacak.

Merkezi atama ne zaman? (Merkezi atama takvimi) - 4

2025-2 yerleştirme döneminde ise kamu kurumları kadro taleplerini 29 Eylül-17 Kasım 2025 tarihleri arasında iletecek, adaylar tercihlerini ise 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapacaktır.

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