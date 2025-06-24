Merkezi atama ne zaman? (Merkezi atama takvimi)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirmelere ilişkin "2025 Yılı KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi" yıl başında paylaşılmıştı. 2025 KPSS-1 yerleştirme döneminde kurumlarca kadro talepleri 24 Mart-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında bildirildi. Peki, merkezi atama ne zaman?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirmelere ilişkin 2025 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi memur adaylarının gündeminde yer alıyor.