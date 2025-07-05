Merkezi atama takvimi: 2025 KPSS-1 yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak?

Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adayların merakla beklediği 2025 KPSS-1 merkezi yerleştirme tercih süreci için geri sayım sürüyor Bu süreçte adaylar, açılan kadrolar arasından tercihlerini yapabilecek. . Tercihler, ÖSYM’nin resmi internet adresi olan ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile gerçekleştirilecek. KPSS puanı ile kamu kurumlarına atanmak isteyen adaylar için kritik olan bu dönemde tercih kılavuzunun dikkatle incelenmesi büyük önem taşıyor.