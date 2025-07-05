Merkezi atama takvimi: 2025 KPSS-1 yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirmelere ilişkin "2025 Yılı KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi" yılın ilk ayında ilan edilmişti. Buna göre, 2025 KPSS-1 yerleştirme tercihleri temmuz ayı itibariyle alınacak.

Merkezi atama takvimi: 2025 KPSS-1 yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak? - 1

Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adayların merakla beklediği 2025 KPSS-1 merkezi yerleştirme tercih süreci için geri sayım sürüyor Bu süreçte adaylar, açılan kadrolar arasından tercihlerini yapabilecek. . Tercihler, ÖSYM’nin resmi internet adresi olan ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile gerçekleştirilecek. KPSS puanı ile kamu kurumlarına atanmak isteyen adaylar için kritik olan bu dönemde tercih kılavuzunun dikkatle incelenmesi büyük önem taşıyor.

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Merkezi atama takvimi: 2025 KPSS-1 yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak? - 2

KPSS-1 YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca adayın beklediği merkezi atama takvimi netleşti. ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre, 2025 KPSS‑1 yerleştirme döneminde tercihler 10–17 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Merkezi atama takvimi: 2025 KPSS-1 yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak? - 3

Bu süre zarfında adaylar, kamu kurumlarının açıkladığı kadro talepleri doğrultusunda ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercih listelerini e‑devlet şifreleriyle gönderebilecek.

Merkezi atama takvimi: 2025 KPSS-1 yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak? - 4

2025-2 yerleştirme döneminde ise kamu kurumları kadro taleplerini 29 Eylül-17 Kasım 2025 tarihleri arasında iletecek, adaylar tercihlerini ise 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapacaktır.

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