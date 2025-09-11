Meslek lisesi alan seçim (AMP) sonuçları: 9.sınıf alan seçimi sonuç sorgulama

OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

Öğrencilerin elektronik ortamdaki işlemlerini yapmak üzere en az bir müdür yardımcısı görevlendirilecektir. AMP meslek alanlarına ait kontenjanları “Okul, Alan ve Dal Açılması ve Kapatılmasına Yönelik Makam Onayları” ve “Çerçeve Öğretim Programları” esas alınarak e-Okul sistemine (Kurum İşlemleri/ATP ve AMP Meslek Alanlarına Geçiş/Alan Kontenjan Giriş İşlemleri bölümünden) zamanında ve istenildiği şekilde girilecektir. AMP meslek alanları hakkında “Okul, Program, Alan ve Dal Tanıtım Bilgileri”nden de yararlanılarak, 9 uncu sınıf öğrenci velilerinin talep etmesi halinde okul yönetimiyle birlikte sınıf rehber/rehberlik öğretmenlerince bu kılavuzda yer alan esaslara ilişkin rehberlik ve bilgilendirme yapılacaktır. Yerel yerleştirme kapsamındaki AMP 9 uncu sınıf öğrencilerinin tamamının alan tercihi yapmaları sağlanacaktır.



EK-1 form ile yapılan tercih başvuruları e-Okul sistemine girilecektir. e-Okul sisteminde yapılan tercihlere; okul yönetimi, veli veya öğrenci tarafından rapor olarak erişilebilecektir. Denizcilik alanını tercih eden öğrencilerin alana ön yerleştirme yapılacağı, takvimde belirtilen süre içerisinde Gemiadamları Sağlık Yönergesine göre yetkilendirilmiş resmî ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nun alınması halinde kesin kayıtlarının yapılabileceği, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitime tabi öğrencilerin bu alanda öğrenim görmek istemeleri halinde özel eğitim değerlendirme kurulu raporlarını/sağlık kurulu raporlarını da yetkilendirilmiş resmî ve özel sağlık kurum/kuruluşlarına ibraz etmeleri gerektiği velilere bildirilecektir.