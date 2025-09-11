Meslek lisesi alan seçim (AMP) sonuçları: 9.sınıf alan seçimi sonuç sorgulama

Meslek lisesi alan seçim sonuçları açıklandı. Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek programlarında tercih işlemleri 8-9 Eylül’de tamamlandı. Öğrenciler, yerleştirildikleri alanları öğrenirken, kontenjan uygunluğu halinde dönem sonuna kadar alan değişikliği yapabilecek. Peki, 9.sınıf alan seçimi sonuçları nasıl öğrenilir?

Meslek lisesi alan seçim sonuç tarihi belli oldu. Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek programlarında tercih süreci 8-9 Eylül tarihlerinde tamamlanırken, öğrenciler yerleştirme sonuç duyurusuna kilitlendi. Yerleştirildiği alandan memnun olmayan öğrenciler için de dönem sonuna kadar alan değiştirme imkânı sunuluyor.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte, kontenjan uygunluğu olması halinde öğrenciler 9. sınıfın birinci dönemi bitene kadar alan değişikliği talebinde bulunabilecek. Peki, 9. sınıf alan seçimi sonuçları nasıl öğrenilir?

9.SINIF ALAN SEÇİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

AMP meslek alanlarına yerleştirme sonuçları çalışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilecektir. AMP meslek alanlarına yerleştirme sonuçları ile okul yönetimince yapılan dala yerleştirme işleminin sonucu https://e-okul.meb.gov.tr adresinde yer alan Veli Bilgilendirme Sisteminden duyurulacaktır.

OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER 

Öğrencilerin elektronik ortamdaki işlemlerini yapmak üzere en az bir müdür yardımcısı görevlendirilecektir. AMP meslek alanlarına ait kontenjanları “Okul, Alan ve Dal Açılması ve Kapatılmasına Yönelik Makam Onayları” ve “Çerçeve Öğretim Programları” esas alınarak e-Okul sistemine (Kurum İşlemleri/ATP ve AMP Meslek Alanlarına Geçiş/Alan Kontenjan Giriş İşlemleri bölümünden) zamanında ve istenildiği şekilde girilecektir. AMP meslek alanları hakkında “Okul, Program, Alan ve Dal Tanıtım Bilgileri”nden de yararlanılarak, 9 uncu sınıf öğrenci velilerinin talep etmesi halinde okul yönetimiyle birlikte sınıf rehber/rehberlik öğretmenlerince bu kılavuzda yer alan esaslara ilişkin rehberlik ve bilgilendirme yapılacaktır. Yerel yerleştirme kapsamındaki AMP 9 uncu sınıf öğrencilerinin tamamının alan tercihi yapmaları sağlanacaktır.

EK-1 form ile yapılan tercih başvuruları e-Okul sistemine girilecektir. e-Okul sisteminde yapılan tercihlere; okul yönetimi, veli veya öğrenci tarafından rapor olarak erişilebilecektir. Denizcilik alanını tercih eden öğrencilerin alana ön yerleştirme yapılacağı, takvimde belirtilen süre içerisinde Gemiadamları Sağlık Yönergesine göre yetkilendirilmiş resmî ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nun alınması halinde kesin kayıtlarının yapılabileceği, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitime tabi öğrencilerin bu alanda öğrenim görmek istemeleri halinde özel eğitim değerlendirme kurulu raporlarını/sağlık kurulu raporlarını da yetkilendirilmiş resmî ve özel sağlık kurum/kuruluşlarına ibraz etmeleri gerektiği velilere bildirilecektir.

