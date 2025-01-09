Meslek yüksekokullarında yeni dönem başlıyor! YÖK Başkanı açıkladı: Geleneksel sistem sil baştan
Türkiye'deki meslek yüksekokullarından (MYO) sektörel ihtiyaçlara uyumlu yeni dönem başlıyor... Açıklama YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan geldi. Okullardaki geleneksel eğitim sistem yapısında değişiklikler yapılacağını söyleyen Prof. Dr. Özvar, üniversite rektörlerine MYO’lara daha fazla önem vermeleri gerektiğine yönelik uyarıda bulunurken standartlara uymayan okullardan YÖK desteğinin çekileceğini söyledi.
Meslek yüksekokullarında yeni dönem başlıyor...