Meslek yüksekokullarında yeni dönem başlıyor! YÖK Başkanı açıkladı: Geleneksel sistem sil baştan

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Özvar, dijital beceriler ve yeşil dönüşüm odaklı MYO programlarının ön plana çıkacağını vurguladı.

2024 yılında yazılım, yapay zeka ve dijital teknolojiler gibi alanlarda 17 yeni ön lisans ve lisans programının açıldığını ve bu programların ülkenin dijital beceri açığını kapatmaya önemli katkılar sağladığını söyledi.

Ayrıca sağlık, tarım ve siber güvenlik alanlarında da yeni programların açılacağı müjdesini verdi.