Meslek yüksekokullarında yeni dönem başlıyor! YÖK Başkanı açıkladı: Geleneksel sistem sil baştan

Türkiye'deki meslek yüksekokullarından (MYO) sektörel ihtiyaçlara uyumlu yeni dönem başlıyor... Açıklama YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan geldi. Okullardaki geleneksel eğitim sistem yapısında değişiklikler yapılacağını söyleyen Prof. Dr. Özvar, üniversite rektörlerine MYO’lara daha fazla önem vermeleri gerektiğine yönelik uyarıda bulunurken standartlara uymayan okullardan YÖK desteğinin çekileceğini söyledi.

Meslek yüksekokullarında yeni dönem başlıyor! YÖK Başkanı açıkladı: Geleneksel sistem sil baştan - 1

Meslek yüksekokullarında yeni dönem başlıyor...

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Meslek yüksekokullarında yeni dönem başlıyor! YÖK Başkanı açıkladı: Geleneksel sistem sil baştan - 2

Değişim sinyali YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan geldi.

Buna göre, dijital beceriler ve yeşil dönüşüm odaklı MYO programları ön plana çıkacak.

Sağlık, tarım ve siber güvenlik alanlarında da yeni programlar açılacak.

Meslek yüksekokullarında yeni dönem başlıyor! YÖK Başkanı açıkladı: Geleneksel sistem sil baştan - 3

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Özvar, dijital beceriler ve yeşil dönüşüm odaklı MYO programlarının ön plana çıkacağını vurguladı.

2024 yılında yazılım, yapay zeka ve dijital teknolojiler gibi alanlarda 17 yeni ön lisans ve lisans programının açıldığını ve bu programların ülkenin dijital beceri açığını kapatmaya önemli katkılar sağladığını söyledi.

Ayrıca sağlık, tarım ve siber güvenlik alanlarında da yeni programların açılacağı müjdesini verdi.

Meslek yüksekokullarında yeni dönem başlıyor! YÖK Başkanı açıkladı: Geleneksel sistem sil baştan - 4

Özvar, MYO’ların programlarının sektörün ihtiyaçlarına göre sürekli gözden geçirileceğini, bu süreçte sektör temsilcileriyle yakın işbirliği içinde çalışıldığını belirtti.

Ayrıca, MYO’larda kaliteyi artırmak amacıyla akreditasyon süreçlerinin başlatıldığını ifade etti.

Meslek yüksekokullarında yeni dönem başlıyor! YÖK Başkanı açıkladı: Geleneksel sistem sil baştan - 5

YÖK Başkanı, MYO’ların yıllık incelemesinde kalite standartlarına uymayan okullardan desteklerin geri çekileceğini ifade etti.

Ayrıca, MYO’larda öğretim üyesi sıkıntısı yaşanan derslerde, sektör çalışanlarının ders vermesini teşvik etmek için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Meslek yüksekokullarında yeni dönem başlıyor! YÖK Başkanı açıkladı: Geleneksel sistem sil baştan - 6

Özvar, MYO öğrencilerinin iş gücü piyasasına daha kolay entegrasyonunu sağlamak için staj ve iş yeri uygulama imkânlarının artırılacağını duyurdu.

OSB’lerdeki MYO uygulamaları, bu alanda iyi örnekler oluşturuyor.

Bu adımlar, öğrencilerin iş hayatına daha güçlü bir şekilde atılmalarını sağlayacak.

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