Mevsimlik işçi Selma ve İlknur'un sınav başarısı

Selma Söylemez ve İlknur Sümer, biri 18 diğeri 13 yaşında. Şanlıurfa'dan Elazığ'a mevsimlik işçi olarak çalışmaya giden iki arkadaş kendileri gibi lise ve üniversite hayali kuran öğrencilere başarıları ile örnek oldu. Tarlada çalışıp çadırda kalan Selma hukuk fakültesini kazanırken İlknur ise LGS'de Türkiye ikincisi oldu...

Haberler - İHA 25.08.2022 - 12:50

Mevsimlik işçi Selma ve İlknur'un sınav başarısı - 1

Şanlıurfa’dan Elazığ’a mevsimlik işçi olarak çalışmaya gelen Selma Söylemez ile İlknur Sümer kendileri gibi lise ve üniversite hayali kuran öğrencilere başarıları ile örnek oldu.

Mevsimlik işçi Selma ve İlknur'un sınav başarısı - 2

Mevsimlik işçi olarak zor koşullarda çalışan ve çadırda kalan Selma hukuk fakültesini kazanırken İlknur ise Liseye Geçiş Sınavında Türkiye ikincisi oldu.

Mevsimlik işçi Selma ve İlknur'un sınav başarısı - 3

GÜNDE 10 SAAT ÇALIŞIYORLAR

Selma Söylemez 18, İlknur Sümer 13 yaşında. İkisi de Şanlıurfa'da yaşıyorlar.

Her yaz aileleriyle birlikte Elazığ'a gidiyor mevsimlik işçi olarak çalışıyorlar.

2 bin dönümlük domates tarlasında günde 10 saat hasat yapıyorlar.

Mevsimlik işçi Selma ve İlknur'un sınav başarısı - 4

Gündüz 40 dereceyi bulan sıcağın altında çalışan Söylemez ve Sümer boş zamanlarında çadırda ders çalışıyor.

Mevsimlik işçi Selma ve İlknur'un sınav başarısı - 5

Yıllardır ailelerine destek veren iki kız büyük bir başarıya imza attı.

Mevsimlik işçi Selma ve İlknur'un sınav başarısı - 6

Selma geçen sene Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanırken İlknur ise bu yıl LGS'de Türkiye ikincisi oldu.

Mevsimlik işçi Selma ve İlknur'un sınav başarısı - 7

LGS'de Türkiye ikincisi olan İlknur, Şanlıurfa TOBB Fen Lisesi'ne yerleşti.

Mevsimlik işçi Selma ve İlknur'un sınav başarısı - 8

''İKİ KAT FAZLA ÇALIŞMAM GEREKİYORDU''

Hukuk fakültesini kazanma serüvenini anlatan Selma Söylemez şunları söyledi:

“12. sınıfta sınava bir hazırlık süreci oluyor. Benim arkadaşlarım bu sürece haziran ayında başlarken, ben ekim ayında çalışmadan dönebilmiştim ve o zaman başlayabilmiştim. Onlar 5 saat çalışıyorsa ben 10 saat çalışıyordum.

Çünkü yazın çalışamayacağımın farkındaydım. Toplam 11 kişinin yaşadığı bir evdeyim. Ev sürekli çok gürültülüydü çalışabilmem için ya sabahlamam gerekiyordu ya da sabah saat 5’te uyanmam gerekiyordu. İki metodu da uyguluyordum''

Mevsimlik işçi Selma ve İlknur'un sınav başarısı - 9
Mevsimlik işçi Selma ve İlknur'un sınav başarısı - 10

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