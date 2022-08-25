Mevsimlik işçi Selma ve İlknur'un sınav başarısı

''İKİ KAT FAZLA ÇALIŞMAM GEREKİYORDU''

Hukuk fakültesini kazanma serüvenini anlatan Selma Söylemez şunları söyledi:



“12. sınıfta sınava bir hazırlık süreci oluyor. Benim arkadaşlarım bu sürece haziran ayında başlarken, ben ekim ayında çalışmadan dönebilmiştim ve o zaman başlayabilmiştim. Onlar 5 saat çalışıyorsa ben 10 saat çalışıyordum.

Çünkü yazın çalışamayacağımın farkındaydım. Toplam 11 kişinin yaşadığı bir evdeyim. Ev sürekli çok gürültülüydü çalışabilmem için ya sabahlamam gerekiyordu ya da sabah saat 5’te uyanmam gerekiyordu. İki metodu da uyguluyordum''