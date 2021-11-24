Haberler - DHA 24.11.2021 - 17:06
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şair Sırrı Hanım Ortaokulu Müdür Yardımcısı ve Fen Bilgisi Öğretmeni Kazım Atalay, daha önce mezun ettiği 26 öğrencisiyle aynı okulda öğretmenlik yapıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde meslekteki 40'ıncı yılını dolduran Atalay için öğretmen olan eski öğrencileri, sürpriz çiğ köfte partisiyle hocalarının gününü kutladı.
33 yıl öğretmenlik yaptığı Ali Emiri Ortaokulu'ndan mezun ettiği öğrencilerini öğretmen olarak karşısında gördüğünde çok duygulandığını söyleyen Atalay, şöyle konuştu:
"Müdür yardımcısı olarak görev yaptığım okulumda 26 öğrencim öğretmenlik yapıyor. Onlarla birlikte çalıştığım için çok mutluyum, gurur duyuyorum onlarla. Öğretmenler odasına girdiğimde bana saygı gösterdikleri için hemen ayağa kalkıyorlar, o heyecanla derse gitmek istiyorlar. Ben onlara 'Oturun, sizinle konuşmak için geldim' diyorum."
Mezun ettiği öğrencileri arasında farklı branşlarda meslek sahibi olan öğrenciler de olduğunu aktaran Atalay, öğretmenlere şu tavsiyelerde bulundu:
"Benim öğrencilerimden doktor, avukat, inşaat mühendisi, petrol mühendisi olanlar var. Şu an 40'ıncı yılımı doldurdum, birçok öğrenci yetiştirdim. Öğretmenlere tavsiyem, öğrencilerini sevsinler, onların önünü açsınlar, onlara örnek olsunlar. Biz onları nasıl yetiştirdiysek onlar da kendi öğrencilerini aynı şekilde yetiştirsinler ki öğrencileri de en iyi yerlere gelsin."
Atalay'ın öğrencisi olan ve kendisiyle aynı okulda ve aynı branşta öğretmenlik yapan Diyadin Toprak, öğretmenliği kendisine sevdiren kişinin Kazım hoca olduğunu ve kendisini çok şanslı hissettiğini söyledi.
Toprak sözlerine şu şekilde devam etti:
"Kazım hoca benim Fen Bilgisi öğretmenimdi. Ben de şu an onunla aynı okulda fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapıyorum. Kazım hocayı bir abi, bir baba olarak görüyorum, çünkü hayatı bize öğretti. Kendisine minnettarız."
Atalay'ın öğrencisiyken şu an aynı okulda onunla beraber müdür yardımcılığı görevini yürüten Selvi Baran ise, "Emeği çok var üzerimizde. Hocamla aynı okulda beraber çalışmak beni çok mutlu ediyor, çok güzel bir duygu, tarifi mümkün değil" ifadelerini kullandı.
Atalay'ın eski öğrencilerinden bir başka öğretmen Fatma Güzel de, "Bir babadır. Önemli şeylerde bile ihtiyacımız olsa koşup ondan yardım alırız. Kazım hoca bizim için çok değerli biridir. Okulun hemen hemen yarısı öğrencisidir. Kalan yarısını da kendisi tanır, mutlaka bilir, öyle değerli bir insandır" dedi.
Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir de meslekte 40'ıncı yılını doldurması ve örnek bir eğitimci olması münasebetiyle Kazım Atalay'a bir plaket takdim etti.