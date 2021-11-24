Mezun ettiği 26 öğrencisiyle aynı okulda öğretmenlik yapıyor

"ÖĞRENCİLERİNİ SEVSİNLER VE ÖRNEK OLSUNLAR"

Mezun ettiği öğrencileri arasında farklı branşlarda meslek sahibi olan öğrenciler de olduğunu aktaran Atalay, öğretmenlere şu tavsiyelerde bulundu:



"Benim öğrencilerimden doktor, avukat, inşaat mühendisi, petrol mühendisi olanlar var. Şu an 40'ıncı yılımı doldurdum, birçok öğrenci yetiştirdim. Öğretmenlere tavsiyem, öğrencilerini sevsinler, onların önünü açsınlar, onlara örnek olsunlar. Biz onları nasıl yetiştirdiysek onlar da kendi öğrencilerini aynı şekilde yetiştirsinler ki öğrencileri de en iyi yerlere gelsin."