Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sınav yerleri açıklandı mı? Gözler sınav giriş belgesinde
MEB-AGS; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 AGS ve 2025 ÖABT olmak üzere temmuz ayında iki oturum olarak gerçekleştirilecek. Sınava kısa bir süre kalması nedeniyle gözler AGS sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınav giriş belgesinde adayların sınav katılacakları yer bilgisi de yer alacak. Peki, Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sınav yerleri açıklandı mı?
MEB-AGS; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 AGS ve 2025 ÖABT olmak üzere 13 Temmuz'da iki oturum olarak gerçekleştirilecek. Sınav için son kontrollerini yapan adaylar bir yandan da sınav giriş belgelerinin ilan edilmesini bekliyor.