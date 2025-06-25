Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sınav yerleri açıklandı mı? Gözler sınav giriş belgesinde

MEB-AGS; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 AGS ve 2025 ÖABT olmak üzere 13 Temmuz'da iki oturum olarak gerçekleştirilecek. Sınav için son kontrollerini yapan adaylar bir yandan da sınav giriş belgelerinin ilan edilmesini bekliyor.