Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sınav yerleri açıklandı mı? Gözler sınav giriş belgesinde

MEB-AGS; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 AGS ve 2025 ÖABT olmak üzere temmuz ayında iki oturum olarak gerçekleştirilecek. Sınava kısa bir süre kalması nedeniyle gözler AGS sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınav giriş belgesinde adayların sınav katılacakları yer bilgisi de yer alacak. Peki, Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sınav yerleri açıklandı mı?

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sınav yerleri açıklandı mı? Gözler sınav giriş belgesinde - 1

MEB-AGS; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 AGS ve 2025 ÖABT olmak üzere 13 Temmuz'da iki oturum olarak gerçekleştirilecek. Sınav için son kontrollerini yapan adaylar bir yandan da sınav giriş belgelerinin ilan edilmesini bekliyor.

EĞİTİM HABERLERİ

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sınav yerleri açıklandı mı? Gözler sınav giriş belgesinde - 2

AGS SINAV GİRİLŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavların sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihine 10 gün kala ilan ediliyor. Bu nedenle AGS sınav giriş belgelerinin en geç 6 Temmuz'a kadar ilan edilmesi bekleniyor.

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sınav yerleri açıklandı mı? Gözler sınav giriş belgesinde - 3

SINAVIN KAPSAMI

ÖABT, Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya ve kimya teknolojisi, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ile imam hatip lisesi meslek dersleri, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi ve beden eğitimi alanlarında yapılacak.

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sınav yerleri açıklandı mı? Gözler sınav giriş belgesinde - 4

ÖSYM tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda Millî Eğitim Akademisine girişte, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS, e-YDS) sonuçlarından oluşturulan puan türü kullanılacak.

DAHA FAZLA GÖSTER