Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İlk kez bu yıl düzenlenen Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), 13 Temmuz 2025’te iki oturum halinde tamamlandı. Adaylar şimdi, AGS sonuçlarının ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama sayfasında açıklanmasını heyecanla bekliyor. Peki, AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı 2025-MEB-AGS (Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle AGS sonuç sürecinin ayrıntıları paylaşıldı.

EĞİTİM HABERLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB AGS-ÖABT sonuçları 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.Sınav sonuçları ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresi veya mobil uygulamaları üzerinden, T.C. kimlik numarası ve şifre ile öğrenilebilecek. Sonuçlarda adaylara, cevap değerlendirme tablosu, puan ve başarı sıralaması gibi bilgiler sunulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

Adayların sonuç bilgisinde, adayın doğru/yanlış cevap sayıları, sınav puanı ve başarı sıralamaları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.

Bu kapsamda yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak.

ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak.

DAHA FAZLA GÖSTER