Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İlk kez bu yıl düzenlenen Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), 13 Temmuz 2025’te iki oturum halinde tamamlandı. Adaylar şimdi, AGS sonuçlarının ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama sayfasında açıklanmasını heyecanla bekliyor. Peki, AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı 2025-MEB-AGS (Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle AGS sonuç sürecinin ayrıntıları paylaşıldı.