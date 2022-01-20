Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim ve yarıyıl tatili mesajı

OKUL BAZLI ÇALIŞMA

"Yapacağımız diğer açılımlardan bir tanesi de artık mahaldeki yerel eğitimlerin mümkün olduğu kadar okul bazlı bir şekilde gerçekleştirebilmek; yani her okul kendi hedeflerine göre öğretmenlerinin alması gereken eğitime kendileri karar verecekler. Bakanlıktan bütçesini isteyecekler ve biz onları destekleyeceğiz. Diğer taraftan özellikle tüm eğitim kademelerinde iyi örnekler ortaya koyan, güzel başarı hikâyeleri ortaya koyan okullarımızdaki bu hikâyelerin diğer öğretmenlerimiz tarafından görünürlüğünü artırmak için öğretmen hareketliliği projesi ulaştıracağız. Hem bu okul bazlı eğitim de hem de öğretmen hareketlerinde mümkün olduğu kadar TÜBİTAK'la iş birliği yapmaya çalışacağız, görüşmeler devam ediyor."