Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları 2025: MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

2025 MSÜ başvuruları, askeri öğrenci olabilmek için sınava katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer almaya başladı. Her yıl ÖSYM tarafından uygulanan MSÜ sınavı öncesinde adaylar son hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, 2025 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?