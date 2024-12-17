Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları 2025: MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Askeri öğrenci olabilmek için 2025 MSÜ sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, gözlerini ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimine çevirdi. Peki, MSÜ başvuruları başladı mı, sınav ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları 2025: MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? - 1

2025 MSÜ başvuruları, askeri öğrenci olabilmek için sınava katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer almaya başladı. Her yıl ÖSYM tarafından uygulanan MSÜ sınavı öncesinde adaylar son hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, 2025 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları 2025: MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? - 2

2025 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimiyle birlikte MSÜ başvuruları için tarihler belli oldu.

Buna göre; 2025 MSÜ başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak ve 27 Ocak'ta sona erecek.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları 2025: MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? - 3

2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.

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