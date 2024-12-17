Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları 2025: MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Askeri öğrenci olabilmek için 2025 MSÜ sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, gözlerini ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimine çevirdi. Peki, MSÜ başvuruları başladı mı, sınav ne zaman?
2025 MSÜ başvuruları, askeri öğrenci olabilmek için sınava katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer almaya başladı. Her yıl ÖSYM tarafından uygulanan MSÜ sınavı öncesinde adaylar son hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, 2025 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?