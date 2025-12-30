Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları ne zaman? 2026 ÖSYM MSÜ sınav ve başvuru takvimi belli oldu

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvurularının ne zaman yapılacağı, üniversite hayatını askeri öğrenci olarak geçirmek isteyen birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Her yıl ÖSYM tarafından 1 kez uygulanan MSÜ sınavı için hazırlıklar sürmeye devam ederken, başvurular için ise kısa bir zaman kaldı. Peki, 2026 MSÜ başvuruları ne zaman yapılacak?