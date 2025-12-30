Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları ne zaman? 2026 ÖSYM MSÜ sınav ve başvuru takvimi belli oldu
30.12.2025 10:02
Birkan Erol
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvurularının ne zaman yapılacağı, üniversite hayatını askeri öğrenci olarak geçirmek isteyen birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Her yıl ÖSYM tarafından 1 kez uygulanan MSÜ sınavı için hazırlıklar sürmeye devam ederken, başvurular için ise kısa bir zaman kaldı. Peki, 2026 MSÜ başvuruları ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan 2026 MSÜ başvurularının başlayacağı tarih belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) eğitim almak isteyen öğrenciler, ocak ayında başlayacak olan başvurulara odaklandı. Peki, 2026 MSÜ başvuruları ne zaman? Sınav ne zaman yapılacak?
2026 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları için tarih belli oldu.
Buna göre; 2026 MSÜ başvuru işlemleri, 5 Ocak'ta başlayacak ve 29 Ocak'ta sona erecek.
MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte MSÜ sınav tarihi de belli oldu.
Buna göre; 2026 MSÜ sınavı 1 Mart 2026'da uygulanacak.
2026 MSÜ TAKVİMİ
Başvuru Tarihleri: 5-29 Ocak 2026
Geç Başvuru Tarihi: 3 Şubat 2026
Sınav Tarihi: 1 Mart 2026
Sonuç Tarihi: 26 Mart 2025