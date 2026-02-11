Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav tarihi 2026: MSÜ ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri yayımlandı mı?
11.02.2026 08:25
NTV - Haber Merkezi
Milli Savunma Üniversitesi (2026-MSÜ) sınav tarihi, üniversite eğitimlerini askeri öğrenci olarak yapmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Bu yıl 5 Ocak'ta başlayan MSÜ başvuruları 29 Ocak'ta sona erdi. Başvurularını tamamlayan binlerce aday ise gözlerini MSÜ sınavının yapılacağı tarihe ve yayımlanacak olan sınav yerlerine çevirdi. 2026 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri yayımlandı mı?
2026 MSÜ sınavının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Subay ve astsubay olabilmek için MSÜ okullarından mezun olmak isteyen adaylar, 2026 MSÜ sınavına katılım sağlayacak. Peki, 2026 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri yayımlandı mı?
2026 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre MSÜ sınavının yapılacağı tarih belli oldu.
Buna göre; 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ), 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.
BAŞVURULAR 29 OCAK'TA SONA ERDİ
Adaylar, başvurularını 5 Ocak 2026 günü saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden yapmaya başladı. Başvurular 29 Ocak tarihinde sona erdi.
MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
1 Mart tarihinde uygulanacak 2026 MSÜ sınavı öncesinde gözler sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından sınav giriş yerleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor.
Buna göre; Adayların MSÜ sınav giriş yerlerini 20 Şubat tarihinden itibaren sorgulayabileceği öngörülüyor.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.