Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav tarihi 2026: MSÜ ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri yayımlandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi (2026-MSÜ) sınav tarihi, üniversite eğitimlerini askeri öğrenci olarak yapmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Bu yıl 5 Ocak'ta başlayan MSÜ başvuruları 29 Ocak'ta sona erdi. Başvurularını tamamlayan binlerce aday ise gözlerini MSÜ sınavının yapılacağı tarihe ve yayımlanacak olan sınav yerlerine çevirdi. 2026 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri yayımlandı mı?