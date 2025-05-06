Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yayımlanan MSÜ tercih kılavuzuna göre adaylar tercih işlemlerini 18 Nisan'a kadar tamamladı. MSÜ tercihlerinin tamamlanmasıyla birlikte artık sonuçlar için geri sayım başladı. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır? - 1

2025 yılı MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, askeri öğrenci olabilme hayaliyle tercih işlemlerini tamamlayan adayların gündeminde yer almaya başladı. MSÜ sınavından aldıkları puanlara göre tercihlerini yapan adaylar, ÖSYM tarafından sonuçların duyurulmasını bekliyor. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ise gözler 2. seçim aşamasına çevrilecek. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır? - 2

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 24 Mart tarihinde başladı ve 18 Nisan'da sona erdi. Gözler ise MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır? - 3

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI NE ZAMAN?

MSB tarafından MSÜ 2. seçim aşaması tarihleri henüz açıklanmadı fakat geçtiğimiz yıl Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 26 Haziran-20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

MSÜ mülakatlarının bu yıl haziran ayı başlarında başlaması bekleniyor.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır? - 4

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

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