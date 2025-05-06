Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yayımlanan MSÜ tercih kılavuzuna göre adaylar tercih işlemlerini 18 Nisan'a kadar tamamladı. MSÜ tercihlerinin tamamlanmasıyla birlikte artık sonuçlar için geri sayım başladı. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
2025 yılı MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, askeri öğrenci olabilme hayaliyle tercih işlemlerini tamamlayan adayların gündeminde yer almaya başladı. MSÜ sınavından aldıkları puanlara göre tercihlerini yapan adaylar, ÖSYM tarafından sonuçların duyurulmasını bekliyor. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ise gözler 2. seçim aşamasına çevrilecek. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?